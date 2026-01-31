Sénégal: Finale CAN 2025 - La FSF renonce à faire appel des sanctions de la CAF

Dakar — La Fédération sénégalaise de football (FSF) a annoncé samedi, avoir notifié à la Confédération africaine de football(CAF), sa volonté de ne pas interjeter appel des sanctions sportives et financières prononcées à son encontre par l'instance continentale, à la suite des incidents survenus lors de la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Maroc 2025.

La CAF a publié mercredi nuit, les décisions de son jury disciplinaire relatives aux incidents survenus lors de la finale de la CAN 2025, disputée au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, et ayant opposé le Sénégal au pays hôte.

Ainsi, des sanctions ont été infligées à la Fédération sénégalaise de football, à la Fédération royale marocaine de football (FRMF), ainsi qu'à plusieurs joueurs et officiels, pour violations du code disciplinaire de la CAF.

Le sélectionneur des Lions du Sénégal, Pape Bouna Thiaw, a été suspendu pour cinq matchs officiels de la CAF et condamné à une amende de 100 000 dollars américains, soit environ 66 millions de francs CFA. Les joueurs Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr ont, pour leur part, écopé de deux matchs de suspension chacun.

La FSF a également été condamnée à payer une amende totale de 615 000 dollars US, soit environ 405,9 millions de francs CFA.

Dans un communiqué rendu public samedi, la Fédération sénégalaise de football indique avoir officiellement "pris acte de cette décision après analyse" et avoir notifié à la CAF sa "renonciation aux voies de recours".

Selon la Fédération, cette décision concerne également les sanctions disciplinaires individuelles visant le sélectionneur national, Pape Bouna Thiaw, ainsi que les deux joueurs concernés.

La FSF a par ailleurs confirmé qu'elle "assumera l'entière responsabilité financière des amendes infligées à son association, à l'encadrement technique et aux joueurs concernés".

Tout en réaffirmant sa détermination à "défendre ses droits et intérêts légitimes au sein des instances dirigeantes du football", la Fédération sénégalaise précise inscrire son action dans "le respect strict de ses obligations statutaires", oeuvrant à "la promotion des règlements de la CAF, à l'intégrité du jeu et au rayonnement du football africain".

Du côté marocain, le jury disciplinaire de la CAF a suspendu le défenseur du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, pour deux matchs officiels CAF, dont un avec sursis pour une durée d'un an, pour comportement antisportif.

Le milieu de terrain marocain Ismaël Saibari a, quant à lui, été suspendu pour trois matchs officiels CAF et condamné à une amende de 100 000 dollars US.

La FRMF a également écopé d'une amende globale de 315 000 dollars US, soit environ 207,9 millions de francs CFA.

La finale de la CAN a été marquée par de vives tensions. Tout est parti d'un penalty accordé au Maroc par l'arbitre, deux minutes après un but refusé au Sénégal. Cette décision avait conduit le sélectionneur sénégalais à demander à ses joueurs de regagner les vestiaires en signe de protestation.

L'équipe sénégalaise, emmenée par son capitaine Sadio Mané, a finalement accepté de reprendre la rencontre, qu'elle a remportée grâce à Pape Guèye, auteur de l'unique but du match.