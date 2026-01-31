Sénégal: Le Centre d'éducation et de formation environnementale dit avoir aménagé des espaces verts dans 91 écoles en 2025

Dakar — Le Programme national de verdissement des écoles du Sénégal (PROVES) a aménagé en 2025 des espaces verts à vocation pédagogique dans 91 écoles et a sensibilisé près de 30 000 élèves aux pratiques écologiques, a appris l'APS du directeur du Centre d'éducation et de formation environnementale (CEFE), Modou Fall Guèye.

"Ce programme a enregistré des résultats concrets et mesurables en 2025, avec le verdissement de 91 établissements scolaires et la sensibilisation de 28 800 élèves aux enjeux de la transition écologique", a dit M. Guèye lors de la distribution d'équipements (outils de jardinage) à 11 organisations communautaires de base partenaires du PROVES, vendredi, à Dakar.

Le Programme national de verdissement des écoles du Sénégal a procédé en même temps au lancement de ses activités en 2026.

En 2025, le PROVES a installé 150 tables de micro-jardinage dans 30 écoles, dans le préscolaire notamment, et a formé 819 enseignants aux pratiques écologiques, selon le directeur du CEFE.

Dix-sept mini-forages solaires et manuels ont été construits dans des écoles, ce qui a permis d'améliorer leur accès à l'eau, a ajouté Modou Fall Guèye.

Ces réalisations résultent d"'une mobilisation concertée entre l'administration des écoles et les partenaires techniques et financiers" du PROVES, a-t-il affirmé, adressant ses félicitations à la communauté éducative et aux organisations communautaires de base.

Hélène Passy, de l'association Zéro déchet Sénégal, s'est réjouie des initiatives du Programme national de verdissement des écoles du Sénégal.

Le PROVES est "un levier essentiel de pérennisation des projets et actions communautaires de promotion de l'environnement en milieu scolaire", a noté Mme Passy sur la base des résultats présentés par le directeur du CEFE.

Elle salue aussi l'engagement dont a fait preuve l'État du Sénégal pour pérenniser les actions environnementales en milieu scolaire.

Le PROVES est une initiative du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique. Mis en oeuvre par le Centre d'éducation et de formation environnementale, il prévoit de planter 6 750 000 arbres dans 6 750 écoles sénégalaises et de sensibiliser 200 000 personnes - dont des élèves - aux pratiques écologiques.

Le Programme national de verdissement des écoles du Sénégal veut en même temps former 13 500 enseignants à la protection de l'environnement.

Ces objectifs poursuivis depuis 2023 doivent être atteints d'ici à 2033.