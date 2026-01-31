Sénégal: Ziguinchor - Près de 400 kits scolaires offerts à des élèves vulnérables

- La Société nationale d'électricité du Sénégal (Senelec) a remis, samedi, près de 400 kits scolaires à des élèves en situation de vulnérabilité issus de quatre écoles de la région de Ziguinchor (sud), a constaté l'APS.

Ce don entre dans le cadre du Programme d'appui au développement des énergies renouvelables pour l'accès universel (PADERAU), inscrit dans le programme d'accès universel à l'électricité à l'horizon 2029.

Ces kits, composés de matériels adaptés aux besoins des élèves déficients visuels et sourds, visent à améliorer leurs conditions d'apprentissage et à promouvoir une éducation inclusive, a indiqué Ibrahima Guèye, chef du service environnement, prévention et sécurité de la Senelec.

"Ce geste n'est pas un élan de compassion, mais une responsabilité sociétale. Ces élèves, malgré leurs vulnérabilités, font preuve de courage, d'engagement et de volonté dans leur parcours éducatif. Ils représentent une force pour notre société ", a-t-il déclaré lors de la cérémonie de remise.

Le PADERAU est mis en oeuvre avec l'accompagnement de l'Union européenne, de la Banque européenne d'investissement (BEI) et de l'Agence française de développement (AFD).

Il s'inscrit dans la vision de la Senelec de soutenir, au-delà de l'électrification, des actions à fort impact social.

M. Guèye a également assuré que les doléances formulées par les responsables scolaires, notamment en matière d'électrification de certaines salles de classe, ont été prises en compte.

Il a annoncé un retour prochain des équipes de la Senelec et du PADERAU dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise (RSE) afin d'apporter des réponses concrètes.

De son côté, Jean-Marie Diémé, directeur de l'école élément "lieutenant Badara Diallo", bénéficiaire de l'appui, a salué " un geste fort et significatif " qui révèle "un autre visage de la Senelec".

"Nous avons souvent des rapports conflictuels avec la Senelec en tant que consommateurs. Aujourd'hui, nous découvrons une entreprise engagée pour l'éducation et particulièrement attentive aux couches vulnérables", a-t-il souligné, estimant que cette action relève davantage d'un devoir sociétal que d'une simple compassion.

Les autorités scolaires et les bénéficiaires ont unanimement salué cette initiative, qui s'inscrit dans l'approche inclusive prônée par le système éducatif sénégalais, visant à ne laisser aucun enfant en marge de l'école.