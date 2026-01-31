Sénégal: Le Musée des civilisations noires va accueillir une rétrospective des oeuvres d'Ousmane Sow, à partir du 25 avril

31 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Musée des civilisations noires (MCN) de Dakar annonce vouloir consacrer une rétrospective à Ousmane Sow (1935-2016), avec une cinquantaine d'oeuvres originales du défunt sculpteur sénégalais, à partir du 25 avril prochain, en guise d'hommage.

"Voilà presque trois décennies que l'artiste Ousmane Sow n'a pas été exposé au Sénégal. Pour rendre hommage à cet artiste majeur, membre de l'Académie des beaux-arts de France, le MCN lui consacre une rétrospective qui ouvrira le 25 avril 2026, pour une durée de trois ans", affirme le musée dakarois dans un communiqué.

Les oeuvres choisies pour cette rétrospective représentent six séries que Sow a réalisées, dont "Nouba", "Masaï", "Zoulou" et "Peulh".

Lors de la rétrospective, le Musée des civilisations noires présentera également la série "Merci" en hommage à de grands hommes, dont Toussaint Louverture (1743-1803) et Nelson Mandela (1918-2013), ainsi que la série "L'homme et l'enfant", laquelle sera dédiée à Victor Hugo (1802-1885) et à Moctar Sow, le père sculpteur.

"Ousmane Sow reconnaissait chez les peuples indiens d'Amérique des similitudes culturelles et symboliques avec les peuples africains", rappelle le MCN.

"En écho aux Jeux olympiques de la jeunesse, qui auront lieu à Dakar (31 octobre-13 novembre 2026), l'exposition remettra en lumière les mythiques lutteurs d'Ousmane Sow [...] et rappellera la présence d'une oeuvre originale du sculpteur au Musée olympique de Lausanne", ajoute le Musée des civilisations noires.

Une exposition du sculpteur sénégalais, au pont des Arts, à Paris, a reçu trois millions de visiteurs.

