Sénégal: La COSYDEP va installer un observatoire de l'état civil à Kaffrine

Kaffrine — Le directeur exécutif de la Coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique (COSYDEP), Cheikh Mbow, a annoncé, vendredi, la mise en place prochaine, à Kaffrine (centre), d'un observatoire de l'état civil.

"Nous allons installer, bientôt, à Kaffrine, un observatoire local de la qualité de l'éducation exclusivement axé sur l'état civil", a-t-il dit, ajoutant que cette structure sera chargée de produire des données, de les analyser et d'élaborer des outils d'analyse.

M. Mbow prenait part à une formation sur l'égalité des genres et l'inclusion sociale, en présence de représentants de la coordination régionale de la COSYDEP à Kaffrine.

"Cet observatoire servira de véritable laboratoire pour mieux comprendre les [contraintes de] l'état civil, qui impactent l'accès et la qualité de l'éducation", a-t-il expliqué.

Des difficultés liées à l'état civil des enfants déteignent quelquefois sur leur scolarité, à Kaffrine comme dans d'autres régions du pays.