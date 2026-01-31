Sénégal: La COSYDEP va installer un observatoire de l'état civil à Kaffrine

31 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaffrine — Le directeur exécutif de la Coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique (COSYDEP), Cheikh Mbow, a annoncé, vendredi, la mise en place prochaine, à Kaffrine (centre), d'un observatoire de l'état civil.

"Nous allons installer, bientôt, à Kaffrine, un observatoire local de la qualité de l'éducation exclusivement axé sur l'état civil", a-t-il dit, ajoutant que cette structure sera chargée de produire des données, de les analyser et d'élaborer des outils d'analyse.

M. Mbow prenait part à une formation sur l'égalité des genres et l'inclusion sociale, en présence de représentants de la coordination régionale de la COSYDEP à Kaffrine.

"Cet observatoire servira de véritable laboratoire pour mieux comprendre les [contraintes de] l'état civil, qui impactent l'accès et la qualité de l'éducation", a-t-il expliqué.

Des difficultés liées à l'état civil des enfants déteignent quelquefois sur leur scolarité, à Kaffrine comme dans d'autres régions du pays.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.