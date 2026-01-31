Sénégal: Un centre de formation professionnelle des sous-officiers et militaires du rang inauguré à Nioro du Rip

Nioro du Rip — Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, a procédé, vendredi, à l'inauguration du centre de formation professionnelle des sous-officiers et militaires du rang, implanté entre les communes de Dabaly et de Nioro du Rip, dans la région de Kaolack (centre), a constaté l'APS.

"Cette cérémonie d'inauguration va bien au-delà d'un simple acte administratif", a indiqué le ministre conduisant une forte délégation composée d'autorités administrative, militaire et paramilitaire, en présence de plusieurs personnalités politiques, religieuses et coutumières, entre autres.

Elle symbolise "une étape décisive dans le processus de modernisation et [de] transformation structurelle de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP)", a-t-il ajouté.

Le centre de formation professionnelle des sous-officiers et militaires du rang témoigne également du dynamisme qui caractérise l'ambition des pouvoirs publics de doter la BNSP des capacités nécessaires afin de garantir aux populations sénégalaises et aux hôtes résidants au Sénégal d"'un outil de sécurité publique et de sécurité civile performantes", a-t-il souligné.

Cette approche "doctrinaire", a dit Mouhamadou Bamba Cissé, "se fonde en réalité sur la vision du chef de l'Etat, déclinée dans l'Agenda national de transformation Sénégal 2050 qui consiste à bâtir une souveraineté en matière de défense et de sécurité".

la BNSP, "maillon essentiel de l'architecture de la sécurité au Sénégal", et "acteur clé" en matière de sécurité publique, se situe à la pointe de la quête d'une autonomie en sécurité civile grâce à l'accompagnement des plus hautes autorités de l'Etat, a-t-il dit.

"Le centre de formation professionnelle est un symbole de la volonté de restructuration de la formation des personnels de la BNSP. Cette infrastructure constitue une réponse éloquente aux besoins prégnants de formation et de capacitation des personnels de la BNSP", a fait valoir le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique.

Avec l'école nationale des sapeurs-pompiers, a-t-il ajouté, "ce centre de formation professionnelle constitue le catalyseur du renforcement des capacités essentielles et aptitudes fondamentales de la BNSP", en permettant de disposer, en quantité et en qualité, des ressources humaines qualifiées.

"Ainsi, s'appuyant sur le principe de prééminence de l'homme sur le matériel, ce centre de formation professionnelle vient de livrer, il y a, à peine, une semaine, 220 nouveaux chefs d'agrée et futurs sous-officiers capables de tenir des fonctions dans un enjeu de premier départ et de prendre en compte un sinistre de moindre ampleur", a révélé le ministre.

Ce centre, à en croire M. Cissé, permettra de parachever l'architecture de qualification des personnels et d'accroitre les capacités de formation de la BNSP, surtout dans un contexte de montée en puissance ayant pour corolaire la satisfaction des besoins incompressibles en ressources humaines.

D'une superficie globale de 10 hectares, ce centre de formation professionnelle devra abriter, à terme, un pôle pour la formation théorique comprenant un logement pour le personnel féminin d'une capacité de 46 lits, d'un logement R+1 d'une capacité de 24 lits, d'une buanderie, de deux bâtiments R+1 destinés aux salles de cours d'une capacité de 240 places, soit 60 places par niveau et une aire d'exercices.

L'infrastructure comprend également un centre d'application composé d'un poste de police, d'un poste de commandement avec neuf bureaux, d'une salle polyvalente de 60 places, de six bâtiments pouvant loger le personnel du centre d'application, avec une capacité d'accueil de 129 personnes, d'une cuisine et d'un réfectoire.