Sénégal: Une édition sénégalaise du hackathon ActInSpace lancée à Dakar

Dakar — L'Agence sénégalaise d'études spatiales (ASES) annonce avoir lancé, vendredi, à Dakar, un hackathon ActInSpace, une initiative consacrée à l'usage des technologies spatiales dans l'innovation et l'entrepreneuriat au Sénégal.

Cet évènement soutenu par l'Agence spatiale européenne et le Centre national d'études spatiales (France) encourage la conception de solutions innovantes reposant sur l'exploitation des données et les applications spatiales, selon un communiqué de l'ASES.

L'ASES précise que l'édition sénégalaise du hackathon international ActInSpace est organisée sous la houlette de son directeur général, Maram Kaïré.

L'université Rose-Dieng France-Sénégal y participe en vertu d'une convention de coopération signée avec l'Agence sénégalaise d'études spatiales, selon le communiqué.

Des partenaires institutionnels et financiers, dont Expertise France, y prennent part, ajoute la même source.

Elle explique que l'ASES veut, par la mobilisation d'universités et d'écoles d'ingénierie sénégalaises, promouvoir l'innovation, valoriser la jeunesse et renforcer les compétences nationales dans les domaines liés aux technologies spatiales.

"ActInSpace Sénégal s'inscrit dans une dynamique de coopération internationale et de développement de l'écosystème scientifique, académique et entrepreneurial, en contribuant à l'essor du secteur spatial national", est-il écrit dans le communiqué.

Créée en 2023, l'Agence sénégalaise d'études spatiales est chargée de la conception et de la mise en oeuvre de la politique et de la stratégie nationales en matière d'étude, de recherche, de formation, de promotion et de développement des activités spatiales.