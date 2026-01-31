Sénégal: Sédhiou - Une campagne de sensibilisation sur la sécurité routière

31 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Sédhiou — La région de Sédhiou (sud) a entamé, vendredi, une campagne de sensibilisation sur la sécurité routière, dans le but de réduire les risques d'accident.

C'est une initiative de l'Amicale du comité régional de développement, qui réunit les chefs des services administratifs de la région.

Ils veulent, par le "dialogue", l"'information" et la "responsabilisation", arriver à une forte réduction des risques d'accident.

Le commissaire de police Sékou Oumar Sow s'est réjoui de cette démarche.

"Le port du casque offre aux automobilistes une protection vitale contre les dangers auxquels ils sont confrontés sur la route", a-t-il dit à l'endroit des conducteurs et des usagers des deux-roues.

Pape Djignaly, président d'une association de conducteurs de motos Jakarta de la région de Sédhiou, a salué l'organisation de la campagne de sensibilisation sur la sécurité routière.

M. Djignaly a exhorté les conducteurs à respecter rigoureusement le Code de la route et à veiller à la sécurité des passagers.

Le gouverneur de Sédhiou, Diadia Dia, a déploré les "nuisances sonores" causées par les motos Jakarta. En présidant la cérémonie de lancement de la campagne, il invité les usagers de ces véhicules à faire preuve de prudence et de discipline sur la route.

"La sensibilisation est un puissant moyen pour sauver des vies et réduire considérablement les accidents", a dit M. Dia.

