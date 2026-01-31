Sénégal: Sidiki Kaba appelle à défendre les démocraties 'vulnérables'

Dakar — L'avocat et ex-Premier ministre sénégalais, Sidiki Kaba, a appelé, vendredi, à Dakar, à défendre les démocraties "vulnérables" et confrontées à "un monde [...] dangereux".

Me Kaba a fait ce plaidoyer en présentant au public son dernier livre, "101 discours d'espoir", publié en décembre dernier par les éditions L'Harmattan Sénégal.

"Les démocraties sont mortelles, elles sont vulnérables. Il faut rester debout pour les défendre partout", a-t-il plaidé.

"Ce monde pour lequel nous nous sommes tant battus est resté un monde bousculé, un monde dangereux. Les conflits que nous y avons dénoncés continuent" d'exister, a dit l'ancien ministre (Forces armées, Justice, Affaires étrangères, Intérieur).

Il parlé d'une "période d'incertitude" pour évoquer les nombreux conflits dans le monde, dont la guerre au Soudan.

Le militant des droits de l'homme, ancien président de l'Organisation nationale des droits de l'homme du Sénégal et de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, s'est indignée de la situation politique de la Libye et d'autres pays.

Une quinzaine d'années après l'intervention militaire menée par les États-Unis d'Amérique, la France et la Grande-Bretagne dans ce pays d'Afrique du Nord, les "tueries" se poursuivent encore, a-t-il soutenu.

"Dans [le] fracas des armes, il y a une victime emblématique, une victime historique : le droit", a dénoncé Sidiki Kaba.

"Il y a le retour [...] du droit de la force, qui nous force à réfléchir. C'est le sort de notre monde : la raison du plus fort, le retour à la loi de la jungle", a-t-il ajouté, estimant qu'il est encore possible de rester debout et défendre les droits de tout le monde.

Le livre "101 discours d'espoir", sous-titré "Plaidoyer pour un monde meilleur", est consacré, entre autres sujets, au militantisme de M. Kaba pour les droits de l'homme, un militantisme de quarante ans, selon l'avocat.

Il dit être auteur de plus de 800 discours parmi lesquels ont été sélectionnés les 101 qui composent l'ouvrage.

Selon son éditeur, Sidiki Kaba préconise, dans son dernier livre, une "mobilisation générale" en vue de "la sauvegarde des acquis démocratiques et des progrès humains, pour un monde plus juste, plus solidaire et plus fraternel".