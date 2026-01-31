Sénégal: Forum des médias de Cotonou - Une distinction remise à la journaliste sénégalaise Ngoya Ndiaye

31 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement (REMAPSEN) a décerné son Prix presse écrite-Environnement à la journaliste sénégalaise Ngoya Ndiaye, a appris l'APS d'une source bien informée.

La distinction a été remise à la lauréate, lors d'une cérémonie au cours de laquelle le REMAPSEN a récompensé d'autres journalistes (de radio, de télévision, etc.), lors du quatrième Forum des médias de Cotonou, vendredi.

Ngoya Ndiaye, journaliste au site d'informations générales Point Actu, est membre de l'Association des journalistes en santé, population et développement du Sénégal.

Spécialiste des questions de santé et d'environnement, elle travaille dans la presse sénégalaise depuis une quinzaine d'années.

La cérémonie de remise des prix de journalisme du REMAPSEN s'est déroulée à la fin de la quatrième édition du Forum des médias de Cotonou, qui a été consacrée aux maladies tropicales négligées (MTN).

Cet évènement coïncide avec la célébration de la Journée mondiale de lutte contre les MTN, une vingtaine d'infections parasitaires, virales et fongiques, dont la bilharziose, la filariose lymphatique, l'onchocercose, la cécité des rivières et le trachome.

Lire l'article original sur APS.

