Afrique: Ligue des Champions / Young Africans - Al Ahly, un nul au goût de victoire pour les Tanzaniens

Ibrahim Hamad ouvre le score juste avant la pause pour Young Africans (45+1'), récompensant une première période maîtrisée.

Aliou Dieng égalise pour Al Ahly à l'heure de jeu (60'), relançant les débats après une pression égyptienne croissante.

Malgré plusieurs occasions et changements tactiques, aucune des deux équipes n'a réussi à prendre l'avantage.

Dans un match intense de la Ligue des Champions, Young Africans et Al Ahly se sont quittés sur un score de parité 1-1. Les Tanzaniens ont ouvert le score juste avant la mi-temps grâce à Ibrahim Hamad, qui a repris au point de penalty un coup franc de Dickson Job (45+1'). Une action qui récompense la solidité défensive et la discipline tactique des Young Africans durant la première période, ponctuée de nombreuses fautes et corners.

Al Ahly a réagi en seconde période, intensifiant son jeu et multipliant les tentatives. Trézéguet a inquiété la défense tanzanienne avec des frappes lointaines, avant qu'Aliou Dieng ne remette les deux équipes à égalité à l'heure de jeu, sur une belle action construite sur corner (60'). Ce but a relancé le match et mis la pression sur Young Africans, qui ont su résister grâce à une défense compacte et quelques interventions décisives de leur gardien Djigui Diarra.

Les dernières minutes ont été rythmées par des tentatives des deux camps, avec des frappes de Maxi Nzengeli et Duke Abuya pour les Tanzaniens, mais aucune équipe n'a trouvé la faille. Les changements tactiques - Prince Dube et Israel Mwenda pour Young Africans, Ahmed Eid pour Al Ahly - n'ont pas modifié le score.

Au final, ce nul reflète la physionomie d'un match équilibré, où la solidité des Young Africans a permis de contenir la réaction d'Al Ahly, tandis que les Égyptiens auraient pu emporter la victoire sans leur but salvateur. Une rencontre spectaculaire, riche en occasions et en coups de pied arrêtés, qui laisse les deux équipes encore en lice pour la qualification.