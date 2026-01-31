Afrique: Coupe du Monde Féminine U-20 - L'avant-dernière marche vers la Pologne

Le 3e tour des éliminatoires africains se joue du 6 au 14 février 2026, en aller-retour.

Plusieurs affiches majeures captent l'attention : Nigeria - Sénégal, duel de référence continentale ; Ghana - Afrique du Sud, affrontement tactique ; et Côte d'Ivoire - RD Congo, combat physique et indécis. Les derbies régionaux -- Kenya - Tanzanie, Zambie - Ouganda -- pourraient basculer rapidement sur le fil.

À l'issue de ce tour, 16 équipes accéderont au 4e et dernier tour en mai

La route vers la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Pologne 2026 -- prévue du 5 au 27 septembre 2026 -- aborde un premier virage décisif pour les sélections africaines. Avec le 3e tour des éliminatoires, disputé en aller-retour du 6 au 14 février, le temps des promesses touche à sa fin. Désormais, il ne s'agit plus seulement de potentiel, mais de maîtrise collective, de solidité mentale et de capacité à gérer les moments-clés.

Certaines affiches concentrent naturellement l'attention. Nigeria - Sénégal oppose une référence continentale des catégories jeunes à une sélection sénégalaise désormais rompue aux rendez-vous à haute intensité. Ghana - Afrique du Sud s'annonce comme un duel tactique entre deux nations structurées, tandis que Côte d'Ivoire - RD Congo promet un combat âpre, engagé, possiblement indécis jusqu'au bout. Dans les derbies régionaux -- Kenya - Tanzanie, Zambie - Ouganda -- l'enjeu pourrait rapidement prendre le pas sur le jeu.

La manche retour fera office de juge de paix. Les avantages pris à l'aller devront être confirmés, tandis que les confrontations restées ouvertes mettront les nerfs à rude épreuve. Dans cette course vers la Pologne, chaque but comptera, chaque détail pèsera. Le 3e tour n'est plus une phase d'apprentissage : c'est déjà un test de maturité.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À l'issue de ce troisième tour, seize équipes accéderont au 4e et dernier tour des qualifications. Un ultime filtre avant le Mondial, où quatre sélections représenteront la zone CAF sur la scène mondiale.

Éliminatoires Coupe du Monde Féminine U-20 FIFA 2026

3e tour - Programme

Horaires en GMT