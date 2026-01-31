Congo-Kinshasa: TP Mazembe mise sur Slimane Raho pour relancer la machine

Le TP Mazembe a officialisé la nomination de Slimane Raho au poste d'entraîneur principal. Le technicien franco-algérien fait son retour à Lubumbashi avec un contrat courant jusqu'à la fin de la saison, succédant à Lamine Mamadou Ndiaye sur le banc des Corbeaux.

À 51 ans, Raho met un terme à la transition technique traversée par le géant congolais, déterminé à stabiliser ses performances et à réaffirmer ses ambitions pour la suite de l'exercice. L'annonce a été faite vendredi 30 janvier par le club, qui voit en lui un visage connu et une valeur sûre de sa maison.

Déjà présent au sein du staff lors de la saison 2021-2022 en tant qu'entraîneur adjoint aux côtés de Franck Dumas, Slimane Raho avait alors tissé des liens solides avec le vestiaire et la direction du club.

Dans son communiqué, le TP Mazembe a salué ce choix :

« Le TP Mazembe est heureux d'annoncer la nomination de Slimane Raho en tant qu'entraîneur principal de l'équipe première des Corbeaux.

Choisi par la direction pour succéder à Lamine Mamadou Ndiaye, Slimane Raho et le TPM unissent aujourd'hui leurs forces avec des ambitions renouvelées en matière de jeu et de performance.

Le club se réjouit d'accueillir ce nouvel architecte du jeu de Mazembe, unanimement reconnu pour ses qualités humaines et techniques, et réputé pour sa capacité à développer le potentiel des joueurs. »

Ancien défenseur international algérien, passé notamment par la JS Kabylie et l'ES Sétif, Raho s'est forgé une solide réputation sur les bancs nord-africains après sa carrière de joueur. Technicien méticuleux et gestionnaire apprécié des vestiaires, il avait contribué à la deuxième place de la JS Kabylie en championnat en 2019, avant de participer au titre de CR Belouizdad en 2020, toujours aux côtés de Franck Dumas.

La transition s'est déroulée dans un climat serein, selon le club. Arrivé à Lubumbashi vendredi, Raho a immédiatement échangé avec les dirigeants, le staff sortant et les cadres de l'équipe. Un accord à l'amiable a été trouvé avec Lamine Mamadou Ndiaye, qui a pris part à une passation formelle.

Les deux techniciens se sont ainsi retrouvés avec l'ensemble du staff pour assurer la continuité du travail engagé, Ndiaye présentant à son successeur un état des lieux détaillé de l'effectif et des chantiers en cours.

Les Corbeaux reprendront l'entraînement samedi au stade Frédéric-Kibassa-Maliba, ouvrant un nouveau chapitre de leur saison sous la direction d'un homme déjà connu de la maison, mais désormais investi d'une responsabilité pleine et entière.