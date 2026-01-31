Congo-Kinshasa: Linafoot L1 - Vita Club et Les Aigles du Congo se quittent dos à dos

L'AS Vita Club et le FC Les Aigles du Congo n'ont pas réussi à se départager (0-0), samedi 31 janvier 2026, au stade Tata Raphaël de Kinshasa, en match comptant pour la 21e journée du championnat national de la Linafoot Ligue 1.

Dans ce duel très attendu entre le leader et son dauphin du groupe B, les deux formations ont livré une rencontre intense mais stérile au tableau d'affichage. Malgré plusieurs occasions de part et d'autre, aucune des équipes n'est parvenue à faire la différence, notamment en première période conclue sur un score vierge.

Dominateurs dans le jeu, les Bana Mbongo se sont procuré les occasions les plus franches, mais se sont heurtés à un Nathan Ndibu impérial dans les buts des Aigles du Congo. Le portier s'est illustré par de multiples interventions décisives, tandis que Jackson Lunanga a été peu sollicité de l'autre côté.

Au retour des vestiaires, le scénario est resté identique : Vita Club pousse, Les Aigles résistent avec discipline. La solidité défensive des Samouraïs a finalement eu raison des offensives vertes et noires, permettant au leader de conserver son fauteuil en tête du classement.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Sur les dix dernières confrontations, le FC Les Aigles du Congo affiche cinq victoires (50 %), contre une seule pour Vita Club (10 %) et quatre matches nuls (40 %).

Cependant, la rencontre a été ternie par des incidents survenus après le coup de sifflet final, marqués par des troubles et des actes de vandalisme attribués à certains supporters des Bana Mbongo.

Dauphin Noir s'impose à Maniema, Mapendo en feu

Dans l'autre affiche de la journée, disputée à Maniema au stade Joseph Kabila Kabange, l'AS Dauphin Noir s'est imposée face au FC Étoile du Kivu (3-2) au terme d'un match spectaculaire.

Les Tricolores ont trouvé le chemin des filets grâce à Jean Norbert Kasimu (10e), Candidat Mapendo (16e, sur penalty) et Ekenze Ngoy (90e). Pour les Oranges du Kivu, Moïse Kapenga (1eᣴ) et Muhindu Thundu (13e) avaient répondu.Auteur d'un nouveau but, Candidat Mapendo conforte sa place de meilleur buteur du championnat avec 14 réalisations, égalant le total de la saison précédente détenu par Horso Mwaku (FC Saint-Éloi Lupopo).

Classement-Groupe B (après la 21e journée)

FC Les Aigles du Congo-39 pts (18 MJ, +15)

AS Vita Club-32 pts (18 MJ, +16)

AS Maniema Union-27 pts (16 MJ, +8)

AS Dauphin Noir-25 pts (18 MJ, +4)

FC Céleste-23 pts (15 MJ, +11)

DC Motema Pembe-23 pts (16 MJ, +6)

FC New Jak-21 pts (17 MJ, -1)

AC Rangers-20 pts (16 MJ, -3)

FC Étoile du Kivu-20 pts (17 MJ, -6)

FC Renaissance-17 pts (17 MJ, -8)

OC Renaissance-17 pts (16 MJ, -5)

FC MK-17 pts (16 MJ, -11)

AF Anges Verts-16 pts (16 MJ, -5)

OC Bukavu Dawa-10 pts (18 MJ, -21)