Congo-Kinshasa: La CENI dévoile le calendrier de l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur du Sankuru

31 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) a publié, jeudi 29 janvier, le calendrier électoral relatif à l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Sankuru.

Ce chronogramme détaille l'ensemble des étapes du processus, depuis les préparatifs techniques jusqu'à la proclamation des résultats provisoires.

Étapes du processus électoral

La CENI déroule un calendrier serré, du 28 janvier au 24 mars :

28 janvier-3 février : préparatifs techniques et formation agents, aménagement du Bureau de réception et de traitement des candidatures (BRTC).

4-10février : dépôt candidatures au Secrétariat exécutif provincial de Lusambo

19 février : publication officielle de la liste provisoire

2-6 mars : dépôt des contentieux Cour d'appel du Sankuru

9 mars : publication de la liste définitive

20-22 mars : campagne électorale

24 mars : scrutin, élection par les députés provinciaux

24 mars : proclamation par l'Assemblée plénière des résultats provisoires.

Ce scrutin intervient dans un contexte politique particulier. Le gouverneur sortant, Victor Kitenge, avait été déchu le 26 mai dernier par l'Assemblée provinciale. Les députés l'accusaient notamment de mauvaise gestion des affaires provinciales, en particulier sur le plan sécuritaire, ainsi que le refus de répondre à leurs convocations.

