Congo-Kinshasa: La mairie interdit l'ouverture d'une morgue privée pour non-respect des normes à Lubumbashi

La mairie de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, a interdit, jeudi 29 janvier, l'ouverture d'une morgue privée jugée non conforme aux normes urbanistiques et sanitaires en vigueur.

Selon Joyce Tunda Chansa, maire intérimaire de la ville, l'infrastructure a été érigée sur un terrain marécageux, exposant ainsi les riverains à de sérieux risques sanitaires. Cette décision a été prise à l'issue d'une tournée d'inspection effectuée par l'autorité urbaine et les services techniques de la mairie.

La morgue, récemment construite sur le boulevard Katuba, près du bureau du quartier Lubaba dans la commune de Kamalondo, est implantée à proximité immédiate des habitations et d'un passage menant vers la rivière Lubumbashi. Les services techniques ont également relevé l'absence d'un système d'évacuation des eaux usées, un manque d'espace pour le stationnement des véhicules, ainsi que son implantation le long d'une route à forte circulation.

Au vu de ces irrégularités, la maire intérimaire a décidé de ne pas délivrer l'autorisation de fonctionnement du funérarium.

« Après les constats, il sera très difficile d'accorder l'autorisation de fonctionnement. Les techniciens présents sont témoins de ce que nous avons observé sur le terrain », a tranché Joyce Tunda.

Les promoteurs de la morgue auraient reconnu ne pas avoir sollicité, au préalable, l'avis ni l'autorisation des autorités compétentes avant d'entamer la construction.