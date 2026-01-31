Cote d'Ivoire: Yamoussoukro/Réseau de trafic humain - Deux femmes interpellées pour proxénétisme

31 Janvier 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Sarah TIEMENE (stagiaire)

Dans le cadre de l'opération Épervier XI, la Brigade mondaine de la préfecture de police de Yamoussoukro a procédé, le samedi 31 janvier 2026, à l'interpellation de deux dames, J.J. (28 ans) et A.J. (24 ans), pour des faits présumés de traite de personnes à des fins d'exploitation sexuelle, dans la capitale politique ivoirienne.

Selon la Direction générale de la police nationale (Dgpn), cette intervention fait suite à l'exploitation d'une information anonyme signalant l'existence d'un réseau de proxénétisme opérant à Yamoussoukro. L'enquête menée par la brigade mondaine, ainsi que l'exploitation des auditions des victimes, ont permis de démanteler ce réseau et de mettre fin à ses activités illicites.

Les deux mises en cause sont soupçonnées d'être activement impliquées dans des faits de traite des êtres humains à des fins sexuelles. Grâce à cette intervention, plusieurs victimes ont été soustraites à une situation d'exploitation sexuelle imminente.

Les victimes ont été prises en charge par les services compétents en vue d'un accompagnement et d'un suivi appropriés.

À travers cette action, la Police nationale réaffirme sa détermination à lutter contre le grand banditisme et toutes les formes de criminalité. Elle invite par ailleurs les populations à poursuivre leur collaboration avec les forces de sécurité, dans l'optique de préserver l'ordre public et le respect des droits de tous.

(Source : AIP)

