Cote d'Ivoire: Yamoussoukro/Réseau de trafic humain - Deux femmes interpellées pour proxénétisme

Dans le cadre de l'opération Épervier XI, la Brigade mondaine de la préfecture de police de Yamoussoukro a procédé, le samedi 31 janvier 2026, à l'interpellation de deux dames, J.J. (28 ans) et A.J. (24 ans), pour des faits présumés de traite de personnes à des fins d'exploitation sexuelle, dans la capitale politique ivoirienne.

Selon la Direction générale de la police nationale (Dgpn), cette intervention fait suite à l'exploitation d'une information anonyme signalant l'existence d'un réseau de proxénétisme opérant à Yamoussoukro. L'enquête menée par la brigade mondaine, ainsi que l'exploitation des auditions des victimes, ont permis de démanteler ce réseau et de mettre fin à ses activités illicites.

Les deux mises en cause sont soupçonnées d'être activement impliquées dans des faits de traite des êtres humains à des fins sexuelles. Grâce à cette intervention, plusieurs victimes ont été soustraites à une situation d'exploitation sexuelle imminente.

Les victimes ont été prises en charge par les services compétents en vue d'un accompagnement et d'un suivi appropriés.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À travers cette action, la Police nationale réaffirme sa détermination à lutter contre le grand banditisme et toutes les formes de criminalité. Elle invite par ailleurs les populations à poursuivre leur collaboration avec les forces de sécurité, dans l'optique de préserver l'ordre public et le respect des droits de tous.

(Source : AIP)