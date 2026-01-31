Cote d'Ivoire: Attractivité économique - La diaspora au coeur de la nouvelle stratégie du Cepici

La Côte d'Ivoire choisit de miser sur l'une de ses plus grandes forces encore sous-exploitées : sa diaspora.

À Abidjan, le Centre de Promotion des Investissements en Côte d'Ivoire (Cepici) a posé un acte stratégique en plaçant les Ivoiriens de l'extérieur au coeur de la politique nationale d'attraction des investissements.

Le vendredi 30 janvier 2026, sous la conduite de sa directrice générale, Solange Amichia, le Cepici a organisé la première édition de l'Afterwork Diaspora Expérience, un cadre inédit d'échanges économiques dédié à la diaspora ivoirienne et africaine, ainsi qu'aux afrodescendants.

Pour la directrice générale du Cepici, la diaspora constitue un véritable capital économique. « La diaspora ivoirienne, africaine et les afrodescendants représentent un levier stratégique majeur pour le développement économique de la Côte d'Ivoire. Notre rôle est de structurer cette énergie et de la transformer en investissements concrets », a souligné Solange Amichia.

C'est dans cette logique qu'a été créé le Service Afrique et Diaspora, afin d'instaurer une relation institutionnelle durable avec cette communauté engagée et porteuse d'innovations.

Selon elle, l'Afterwork Diaspora répond à un besoin clairement identifié. « Il s'agit du tout premier cadre d'échange que nous organisons spécifiquement pour la diaspora. C'est un espace de dialogue, d'écoute et de co-construction, pensé pour rapprocher la diaspora de son pays d'origine et lui présenter, de manière concrète, les opportunités qu'offre aujourd'hui la Côte d'Ivoire », a-t-elle expliqué.

Dans cette dynamique, le Cepici a mis en place trois mécanismes structurants. « Le premier concerne les personnes qui souhaitent investir, notamment dans leur région d'origine. Les régions disposent désormais de banques de projets structurées. Investir chez soi, c'est créer de la valeur économique durable », a-t-elle indiqué.

Le deuxième mécanisme accompagne le retour définitif des compétences. « Nous aidons ceux qui souhaitent rentrer à le faire de manière sécurisée, en lien avec les structures compétentes, afin de garantir un retour serein ».

Le troisième dispositif s'adresse aux entrepreneurs. « En tant que guichet unique de l'investissement, nous accompagnons la création d'entreprises et mettons les porteurs de projets en relation avec des partenaires financiers, des incubateurs et des fonds de garantie », a précisé Mme Amichia, mettant l'accent sur les secteurs à fort potentiel, notamment l'agro-industrie.

La directrice générale a également rappelé que le roadshow européen organisé en juin dernier, à Lyon, Paris et Bruxelles, a permis de mobiliser 6,5 milliards de francs Cfa d'intentions d'investissement, dont près de 90 % orientés vers l'agro-industrie. « Ces résultats confirment que la diaspora est une force stratégique, à la fois en capitaux et en compétences », a-t-elle affirmé.

Fort de cette dynamique, le Cepici prépare un déploiement en Amérique du Nord, notamment au Canada et aux États-Unis. « La Côte d'Ivoire est prête à accueillir sa diaspora et à construire avec elle. C'est un message de confiance, d'ouverture et d'engagement », a conclu Solange Amichia.

Cette rencontre a également été marquée par le partage de la success story de Djeneba Kéita, cheffe d'orchestre d'Africafé. Elle a offert une plateforme d'échanges entre les participants et plusieurs structures partenaires, notamment la Dgie, l'Oim, la Bni, L'Abidjanaise Assurances, Addoha, Yango, Grant Thornton, Repat Africa et Diaspora Connect, venues présenter leur savoir-faire et leurs dispositifs d'accompagnement.

Au total, plus de 150 participants, issus de la diaspora, du secteur privé et des institutions publiques, ont pris part à cet Afterwork Diaspora, conçu comme un espace de dialogue, de réseautage et de co-construction.

L'événement a vocation à devenir un rendez-vous annuel, destiné à renforcer les échanges, favoriser les partenariats et consolider la collaboration stratégique entre la diaspora et la Côte d'Ivoire.