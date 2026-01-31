Cote d'Ivoire: Tiébissou - La 3e édition des prix départementaux d'excellence du secteur éducatif lancée

Le directeur de cabinet de l'Inspecteur général d'État, Charles Yao Kouassi, a officiellement lancé, le 30 janvier 2026, la 3e édition des Prix départementaux d'excellence du secteur éducatif de Tiébissou. Cette cérémonie a été mise à profit pour présenter les objectifs et les enjeux de ce projet de distinction.

La rencontre s'est tenue dans l'enceinte de la préfecture, sous le parrainage du ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Amedé Koffi Kouakou.

M. Kouassi a expliqué que son initiative vise à promouvoir l'excellence dans le secteur éducatif, considéré comme le moteur du développement d'un pays. « La véritable richesse d'un pays, d'une région ou d'une communauté réside dans ses ressources humaines, c'est-à-dire le savoir, les compétences et les talents des individus qui la composent », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que les compétences et les talents ne peuvent être développés et renforcés que par l'éducation et la formation, rappelant la célèbre citation de Nelson Mandela, selon laquelle « l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde ».

M. Kouassi a également indiqué que sa volonté d'encourager l'effort, de valoriser le mérite et de promouvoir l'excellence dans le secteur éducatif s'inscrit dans la droite ligne des Prix nationaux d'excellence, institués par le Président de la République, Alassane Ouattara.

Ces prix récompenseront des acteurs et des structures du secteur de l'éducation et de la formation du département, à l'issue des résultats des examens à grand tirage de l'année scolaire 2025-2026. Les deux premières éditions se sont tenues en 2024 et 2025.

La cérémonie de lancement a enregistré la présence du corps préfectoral, du directeur régional de l'Éducation, d'autorités municipales, de directeurs et chefs de service, ainsi que de chefs traditionnels et religieux.