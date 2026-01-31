Cote d'Ivoire: Positionnement politique - Professeur Tiémoko Doumbia sonne la mobilisation générale au RPP

Le Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage (Rpp) entend changer de dimension. Loin des discours d'attente, son président, le Professeur Tiémoko Doumbia, affiche un objectif clair : faire du Rpp une force visible, organisée et influente sur l'échiquier politique ivoirien.

À l'occasion de la cérémonie de présentation des voeux des instances du parti, tenue le samedi 31 janvier 2026, à son siège de la Cité Allabra à Cocody, le président du Rpp a levé le voile sur une feuille de route résolument offensive, érigeant l'année 2026 en phase décisive de préparation, d'implantation territoriale et de conquête électorale.

Pour le Professeur Tiémoko Doumbia, la bataille politique se gagne bien avant les urnes. « L'année 2026 s'annonce comme une année de préparation pour les futures joutes électorales. La préparation est la clé du succès », a-t-il martelé, s'appuyant sur la pensée de Confucius pour rappeler que l'échec est souvent le fruit de l'impréparation. Il a ainsi exhorté les militants à investir l'ensemble des circonscriptions électorales, en prélude notamment aux élections municipales de 2028.

Dans un discours empreint de détermination, Tiémoko Doumbia a appelé l'ensemble des structures du parti - femmes, jeunes, coordinations et comités de base - à se mettre « en ordre de bataille ».

Objectif affiché : sortir de la marginalité politique, peser dans le jeu institutionnel et, à terme, prétendre à la gestion du pouvoir d'État. « C'est à nous de prendre notre destin politique en main. Personne ne le fera à notre place », a-t-il insisté.

Sur le plan organisationnel, le président du Rpp a annoncé la quasi-finalisation de l'implantation nationale du parti, ainsi que de prochaines nominations à la vice-présidence et au secrétariat général, fondées sur des critères de compétence et d'engagement. Un congrès est prévu d'ici la fin de l'année afin de faire le bilan des activités et de procéder au renouvellement des instances dirigeantes.

De son côté, le secrétaire général, Serge Koffi, a décliné les grandes orientations stratégiques : enracinement national, modernisation de la communication, renforcement du programme politique, unité interne et formation de la relève. « Notre ambition est claire : faire du Rpp une force politique incontournable », a-t-il affirmé.

Les femmes et les jeunes du parti à travers leur président respectif Youan Lou Mariam et Boussou N'Da Koffi Ange ont, pour leur part, réaffirmé leur engagement à occuper le terrain et à renforcer les bases militantes.

Fidèle à sa ligne, le Rpp se positionne comme un parti de paix, de dialogue et de juste milieu, ouvert à tout compromis susceptible de contribuer au bien-être de la Côte d'Ivoire.