Cote d'Ivoire: GSPM/Rentrée sportive de l'AET MC - La CGRAE MC sur la plus haute marche du podium

La rentrée sportive des Anciens enfants de troupes (Aet), réunis autour de l'Aet Mc, a tenu toutes ses promesses, le samedi 31 janvier 2026, au stade de Maracana du Groupement des sapeurs-pompiers militaires (Gspm) de l'Indénié (Abidjan).

Neuf formations de Maracana ont répondu à l'appel de cette compétition placée sous le sceau du partage, de l'amitié et de la fraternité. Il s'agit des équipes de l'Emga Mc, de la Cgrae Mc, de l'Adp, du Cda Vridi, de l'Aet Mc, de Riviera Golf, de la Jdc, de l'Emc M'Badon et de l'Asaz de Yopougon.

Au terme des phases de poules et des demi-finales âprement disputées, les formations de la Cgrae Mc et de Riviera Golf se sont retrouvées en finale.

Le sprint final a tourné à l'avantage des maracaniers de la Cgrae Mc, sous l'impulsion d'un virevoltant Gahi Abou. À l'issue d'une finale de belle facture, les vétérans de la Cgrae ont surclassé Riviera Golf sur le score sans appel de 2 - 0.

Le colonel Oulaï Vital, président de l'Aet Maracana, a saisi l'occasion pour remercier tous les anciens de l'Aet Mc qui se sont mobilisés pour le succès de cette rentrée sportive. À l'ensemble des équipes participantes, il a exprimé sa gratitude pour l'esprit de solidarité, de fraternité et de convivialité qui a prévalu tout au long de la compétition.

« Bravo à tous pour le fair-play et félicitations à la Cgrae Mc pour son fair-play et son brillant succès », a-t-il souligné.

Un somptueux repas a mis fin à cette rentrée sportive.

À noter que le trophée du fair-play est revenu à la formation de l'Emga Mc, tandis que Gaël, auteur de quatre buts avec l'Adp Mc, s'est adjugé le soulier d'or de la compétition.