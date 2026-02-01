Sénégal: Sanctions CAF contre le Sénégal - La FSF n'interjettera pas d'appel

Par un communiqué rendu public ce samedi 31 janvier, la Fédération Sénégalaise de football prenant acte de la décision DC23315 rendue publique le 28 janvier 2026 par le jury disciplinaire de la confédération Africaine de football (caf), a fait savoir de sa décision de ne pas interjeter appel.

Cependant, après analyse de ladite décision, l'instance du football sénégalais dit avoir notifier à la Caf sa volonté de ne pas interjeter appel des sanctions sportives et financières prononcées à son encontre.

Aussi, ajoute-t-il la FSF, cette renonciation aux voies de recours concerne également les mesures disciplinaires individuelles visant les sélectionneur, Pape Thiaw, les joueurs Ismaila Sarr et Iliman Cheikh Bory Ndiaye.

Par contre, en application des dispositions de l'article 91.4 du code disciplinaire de la Caf, la fédération sénégalaise de football confirme qu'elle assume l'entière responsabilité financière relative aux amendes infligées à son association, à son encadrement technique ainsi qu'à ses joueurs.

En revanche, fidèle à sa ligne de conduite, la fsf réaffirme sa détermination à défendre ses droits et intérêts légitimes au sein des instances dirigeantes du football.

Dans ce cadre, "Elle entend toutefois inscrire son action dans le strict respect de ses obligations statutaires, oeuvrant ainsi à la promotion des règlements de la Caf, à l'intégrité du jeu et au rayonnement du football africain."