Sénégal: 400 kits scolaires adaptés pour redonner espoir aux élèves déficients visuels

À Ziguinchor, la Société nationale d'électricité du Sénégal (Senelec) a posé un acte fort en faveur de l'éducation inclusive. À travers la remise de 400 kits scolaires spécialement conçus pour des élèves déficients visuels et sourds, l'entreprise publique démontre que l'accès universel à l'électricité peut aussi rimer avec justice sociale et égalité des chances à l'école.

ZIGUINCHOR- Dans la cour animée de l'école élémentaire Lieutenant Alioune Badara Diallo, nichée derrière le camp militaire Colonel Georges Boissy, au coeur de la commune de Ziguinchor, l'émotion était palpable ce samedi 31 janvier 2026. Élèves, enseignants, parents et autorités éducatives ont assisté à une cérémonie empreinte de solennité et d'espoir : la remise de 400 kits scolaires à des enfants en situation de vulnérabilité issus de quatre établissements. Cette initiative est portée par la Société nationale d'électricité du Sénégal (Senelec) dans le cadre du Programme d'appui au développement des énergies renouvelables pour l'accès universel (Paderau), aligné sur l'ambition nationale d'un accès universel à l'électricité à l'horizon 2029.

Mais au-delà des infrastructures énergétiques, la Senelec a choisi d'investir dans le capital humain, en particulier celui des enfants vivant avec un handicap. Les kits distribués, soigneusement composés de matériels pédagogiques adaptés aux besoins spécifiques des élèves déficients visuels et sourds, visent à améliorer leurs conditions d'apprentissage et à favoriser leur pleine inclusion dans le système éducatif.

Chef du service environnement et prévention sécurité à la Senelec, Ibrahima Guèye a tenu à lever toute ambiguïté sur le sens de cette action. »Il ne s'agit pas d'un simple élan de compassion, mais d'un engagement sociétal assumé. Ces élèves, malgré leurs difficultés, font preuve d'une détermination remarquable et incarnent une véritable richesse pour notre société », a-t-il affirmé. Selon lui, cette démarche traduit la volonté de la Senelec d'aller au-delà de sa mission première d'électrification, en soutenant des actions à fort impact social, notamment dans le secteur de l'éducation. M. Guèye a par ailleurs rassuré les responsables scolaires quant aux préoccupations soulevées, notamment l'électrification de certaines salles de classe.

« Les besoins exprimés ont été entendus et des solutions concrètes seront apportées dans les prochaines semaines, dans le cadre de notre politique de responsabilité sociétale », a-t-il dit, annonçant un retour prochain des équipes de la Senelec et du projet Paderau dans l'établissement.

L'école élémentaire Lieutenant Alioune Badara Diallo, qui a servi de cadre à la cérémonie fait face à des moyens souvent limités. En revanche, son directeur, Jean-Marie Diémé, n'a pas caché sa satisfaction face à ce geste.

« Nous découvrons aujourd'hui une Senelec différente, attentive aux réalités sociales et engagée aux côtés de l'école. C'est une action forte qui change le regard que nous pouvons avoir sur cette entreprise », a souligné M. Diémé, estimant que cette initiative relève davantage d'un devoir citoyen que d'un simple acte de générosité.