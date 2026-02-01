Sénégal: La FSF renonce à faire appel des sanctions de la CAF et assumera l'intégralité des amendes.

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a annoncé, à travers un communiqué rendu public ce 31 janvier 2026, qu'elle ne fera pas appel de la décision disciplinaire rendue le 28 janvier par le Jury disciplinaire de la Confédération Africaine de Football (CAF).

Cette décision marque la fin d'un dossier disciplinaire impliquant le sélectionneur national Pape Bouna Thiaw ainsi que les joueurs Ismaïla Sarr et Iliman Cheikh Baroy Ndiaye, tous sanctionnés à la suite des événements survenus durant la dernière phase finale de la CAN.

Pas d'appel

« Après avoir examiné en détail le verdict, la FSF a notifié à la CAF sa volonté de ne pas interjeter appel des sanctions sportives et financières prononcées à son encontre. » peut-on lire dans le communiqué.

Cette décision de ne pas contester les mesures prises traduit, selon la Fédération, un choix de responsabilité et de respect des procédures disciplinaires établies par l'instance continentale.

La FSF prendra en charge les amendes

En application de l'article 91.4 du Code disciplinaire de la CAF, la FSF a également confirmé qu'elle assumera « intégralement la responsabilité financière liée aux amendes infligées à l'association, à son staff technique et à ses joueurs » soit 615 000 USD (337 millions FCFA). Grâce à son sacre au Maroc, la Fédération sénégalaise de football a empoché une importante prime financière. L'instance fédérale est assurée de percevoir 10 millions de dollars de la CAF, soit environ 5,5 milliards de francs CFA.

Dans le communiqué, la FSF réaffirme aussi sa détermination à défendre ses droits et « ses intérêts légitimes au sein des instances du football africain, mais précise qu'elle le fera dans un esprit de loyauté institutionnelle. »

Elle souligne vouloir inscrire son action dans « le strict respect des règlements de la CAF, contribuant ainsi à la promotion de l'intégrité du jeu et du rayonnement du football africain« .

Un signal d'apaisement et de responsabilité

En décidant de ne pas contester les sanctions et d'en supporter les conséquences financières, la Fédération sénégalaise envoie un signal d'apaisement et de responsabilité, privilégiant la stabilité et la continuité au sein de la sélection nationale.

Cette posture traduit la volonté de tourner la page rapidement et de se concentrer sur les échéances sportives à venir, notamment la préparation de la Coupe du monde.