Sénégal: Balingore accueille un forum sur l'économie sociale et solidaire et la résilience électorale

- La commune de Balingore, dans le département de Bignona (sud), accueille à partir de mercredi, un forum ouvert et décentralisé sur l'économie sociale et solidaire (ESS) et la résilience électorale, a annoncé samedi son maire, Youssouf Sané.

Cette initiative ambitionne d'offrir un espace de formation, de réflexion et d'action à l'ensemble des acteurs du développement, a-t-il expliqué lors d'un point de presse tenu à Ziguinchor, en présence d'élus territoriaux du département de Bignona.

Le forum cible principalement les jeunes, les femmes et les entrepreneurs, en mettant l'accent sur les réponses locales aux défis économiques, sociaux et institutionnels, a fait savoir le maire de Balingore.

"Ce forum s'inscrit dans une dynamique de développement durable, inclusif et ancré dans les cadres juridiques nationaux ", a-t-il souligné.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Conçu comme un cadre fédérateur, l'événement se démarque des rencontres strictement institutionnelles, a insisté M. Sané.

Il se veut, selon lui, "un parcours ouvert réunissant le secteur privé, les institutions publiques, les organisations de la société civile, les coopératives, les ONG, les médias, les chercheurs, les financeurs et les citoyens autour des enjeux du développement territorial".

Le programme prévoit notamment des expositions de projets, des présentations de rapports ainsi que des espaces de valorisation des initiatives locales, avec l'introduction de nouveaux outils innovants destinés à renforcer l'impact économique et social des territoires.

Les initiateurs ont lancé un appel au patronat et aux unions professionnelles afin d'accompagner cette dynamique, notamment à travers la diffusion de l'information et la structuration des filières locales, présentées comme de véritables leviers de croissance économique.

Plusieurs partenaires techniques et institutionnels sont pressentis, parmi lesquels l'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA), ainsi que des représentants du secteur privé et des ministères en charge de la Planification, des Finances, de l'Économie et des Réformes institutionnelles.

Selon le maire de Balingore, cette rencontre devra permettre de co-construire des réformes pragmatiques, de lever certaines contraintes administratives et de renforcer la coopération entre l'État, les collectivités territoriales et les acteurs non étatiques.

La commune de Paris Nord a déjà exprimé sa disponibilité à soutenir l'initiative, a-t-il indiqué.

Les équipes sont mobilisées et la vision clairement définie, soulignent les promoteurs, qui présentent ce forum comme un moment fort de réflexion, d'analyse et d'action pour l'avenir du territoire.