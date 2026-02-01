Sénégal: Magal de Porokhane - Saisie de quatre kilogrammes de chanvre indien

31 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaolack — La Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Kaolack (centre) déclare avoir saisi quatre kilogrammes de chanvre indien, lors du Magal de Porokhane, qui a eu lieu jeudi, a appris l'APS, samedi, de source policière.

"Ce coup porté aux réseaux de distribution illicite de drogue a eu lieu dans le cadre des opérations de sécurisation" de l'édition 2026 de cet évènement religieux dédié à Sokhna Mame Diarra Bousso (1833-1866), mère du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké (1853-1927), a-t-elle précisé.

Les agents de la Brigade régionale des stupéfiants ont également procédé à une importante interpellation visant à assainir les axes menant à la cité religieuse, renseigne la même source.

En plus de ce produit illicite, trois suspects ont été appréhendés et du matériel confisqué notamment deux motos utilisées pour le transport et la livraison rapide de la marchandise, qui ont été immobilisées.

"Cette action s'inscrit dans la stratégie globale de la Police nationale visant à garantir un pèlerinage sans produits prohibés et à assurer la sécurité totale des fidèles", ont indiqué les autorités policières.

