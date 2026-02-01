Sénégal: Ligue 1 - AJEL bat Gorée et devient nouveau leader

31 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'équipe d'AJEL de Rufisque a pris provisoirement le fauteuil de leader de Ligue 1, en battant (1-0) l'Union sportive de Gorée, en match comptant pour la 13e journée du championnat.

L'unique but a été inscrit par Ibra Lo (4 ème mn). Troisième avant cette journée, les Rufisquois enregistrent un bon résultat en infligeant aux insulaires leur deuxième revers dans ce duel au sommet du classement.

Avec ce sixième succès, AJEL compte 24 points et relègue l'US Gorée (23 points) à la deuxième place.

Le Casa Sports peut en cas de victoire dimanche rejoindre AJEL en tête du classement

Les Ziguinchorois, qui rendent visite à l'AS Pikine, quatrième au classement, doivent toutefois batailler fort pour venir à bout de leurs adversaires du jour, remontés à bloc après leur victoire sur le Jaraaf de Dakar.

Les banlieusards, forts de leur succès sur le champion sortant lors de la précédente journée, vont vouloir poursuivre leur dynamique victorieuse face au Casa Sports.

Cette rencontre à fort enjeu a été délocalisée par la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) de Pikine au Stade Léopold Sédar Senghor.

Voici la suite du programme de la 13-ème journée de Ligue 1 :

Dimanche : AS Pikine-Casa Sports, Dakar Sacré-Coeur-Jaraaf, USO-Linguère, Génération Foot-HLM, Stade de Mbour-Teungueth FC

Lundi : Wally Daan-Guédiawaye FC, SONACOS-ASC Cambérène

