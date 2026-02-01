Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 01 février 2026

revue de presse

Tunisie : L'état d'urgence prolongé jusqu'au 31 décembre 2026

Le président tunisien Kaïs Saied prolongé l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire du 31 janvier au 3 décembre 2026 par décret.

L’état d’urgence est reconduit sans interruption depuis le 24 novembre 2015. Il avait été imposé à la suite de l’attentat qui a visé un bus de la Garde présidentielle en plein centre de la Tunis, la capitale. L’attentat a causé la mort de 12 personnes parmi les forces de sécurité et fait 16 blessés parmi les agents de sécurité et des civils. [Africanews]

La FSF renonce à faire appel des sanctions de la CAF et assumera l’intégralité des amendes

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a annoncé, à travers un communiqué rendu public ce 31 janvier 2026, qu’elle ne fera pas appel de la décision disciplinaire rendue le 28 janvier par le Jury disciplinaire de la Confédération Africaine de Football (CAF).

Cette décision marque la fin d’un dossier disciplinaire impliquant le sélectionneur national Pape Bouna Thiaw ainsi que les joueurs Ismaïla Sarr et Iliman Cheikh Baroy Ndiaye, tous sanctionnés à la suite des événements survenus durant la dernière phase finale de la CAN. [Source Le Soleil]

Égypte : El-Sayyid El-Badawi reconduit à la tête du Wafd

Réélu avec une avance de huit voix seulement, le dirigeant du parti Ward -le plus ancien parti égyptien- devra composer avec une base divisée et un environnement politique en recomposition.

L’industriel et homme politique El-Sayyid El-Badawi a été reconduit à la présidence du parti Wafd à l’issue d’une élection interne particulièrement disputée. Sur les 2 614 suffrages exprimés, il a obtenu 1 302 voix, contre 1 294 pour son rival, avec seulement 18 bulletins nuls, selon les résultats officiels communiqués par le parti. [Source Apanews]

Africa Influence 2026 : Structurer l’impact des créateurs africains

À l’heure où l’influence numérique africaine gagne en visibilité et en maturité, de nouveaux espaces de réflexion et de structuration émergent. Africa Influence, dont la première édition est prévue en 2026, ambitionne de réunir créateurs de contenu, experts du digital et acteurs culturels autour d’une vision exigeante et responsable de l’influence.

À l’origine de ce projet panafricain, Abdoul Rachid Amadou Sanda Maiga, réalisateur, producteur audiovisuel et organisateur d’événements culturels, partage les fondements, les ambitions et l’héritage qu’il souhaite bâtir à travers cette initiative. [Source Afrik.com]

Un clone IA et une société cotée en Bourse : l’irrésistible ascension du tiktokeur sénégalais Khaby Lame

Depuis trois ans, il est le tiktokeur le plus suivi du monde. Sur la plateforme où, sans un mot, il tourne en dérision des situations inutilement compliquées, Khaby Lame compte plus de 160 millions d’abonnés.

Mais l’influenceur sénégalo-italien de 25 ans est désormais plus qu’un créateur de contenu : sa société Step Distinctive Limited vient d’être vendue à une holding basée à Hongkong, Rich Sparkle Limited, pour un montant de 975 millions de dollars (quelque 815 millions d’euros). L’opération implique une transformation de sa production de contenu, avec l’objectif affiché d’en tirer un bénéfice de 4 milliards de dollars par an. [Source Le Monde Afrique]

La RDC et le Rwanda se préparent à une bataille diplomatique autour de l'OIF

La confrontation entre la République démocratique du Congo et le Rwanda se joue aussi sur la scène diplomatique internationale.

Le Rwanda a annoncé qu'il présentera de nouveau la candidature de Louise Mushikiwabo pour un troisième mandat de secrétaire générale de l'Organisation internationale de la Francophonie. La RDC a fait savoir qu'elle présentera également un candidat. Depuis le début de la crise Kinshasa-Kigali, les autorités congolaises se montrent très méfiantes à l'égard de l'OIF. [Source RFI]

Paiement digital : La fintech togolaise Semoa désormais agréée par la BCEAO

Après dix ans d’activité dans l’écosystème numérique togolais, la start-up Semoa, spécialisée dans la technologie financière, vient d’obtenir l’agrément d’établissement de paiement délivré par la BCEAO (Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest).

Une reconnaissance certaine qui ouvre de nouvelles perspectives de croissance et de développement régional.

Pour Edem Adjamagbo, CEO et fondateur de Semoa, cet agrément marque à la fois l’aboutissement d’un long parcours et le point de départ d’ambitions plus larges : faire de la société, à terme, un acteur de référence du paiement digital en Afrique. [Source Togonews]

Libreville : Les bassins versants du PK8 réaménagés pour lutter durablement contre les inondations

Sous l’impulsion des autorités de la Vᵉ République, les travaux d’aménagement des bassins versants du PK8, à Libreville, marquent une étape concrète dans la politique d’amélioration du cadre de vie des populations. Porté par l’Unité de Coordination de l’Étude et des Travaux (UCET), le projet vise à fluidifier la circulation et à réduire l’impact des inondations saisonnières.

Dans un contexte marqué par la récurrence des inondations en saison des pluies, le Gouvernement gabonais a engagé, sous la Vᵉ République, une série de chantiers structurants à travers le pays. À Libreville, le quartier du PK8 figure désormais parmi les zones prioritaires ayant bénéficié d’un aménagement conséquent de ses bassins versants. [Source GabonMediaTime]

Mali : Le gouvernement autorise la construction de la mine d’or de Kobada

Le gouvernement malien a autorisé la construction de la mine d’or de Kobada, dans le sud‑ouest du pays, par décret adopté en Conseil des ministres le 28 janvier, validant le projet porté par Toubani Resources et la localisation du permis d’exploitation transféré à la société malienne Mines de Kobada SA conformément au Code minier de 2023 ;

l’exploitation à ciel ouvert est programmée pour produire environ 162 000 onces d’or par an sur une durée de vie estimée à un peu plus de neuf ans, tandis que le démarrage des travaux reste conditionné à la sécurisation d’un financement supérieur à 200 millions de dollars et à la finalisation des démarches techniques et environnementales. [Source Beninwebtv]

Madagascar - Mines : Reprise de l’octroi des permis après 16 ans

Après seize ans de moratoire, Madagascar relance l’octroi de permis miniers, sauf pour l’or. Le gouvernement a annoncé le 29 janvier 2026 la fin de la suspension qui bloquait l’attribution de nouvelles licences depuis 2010, afin de renforcer la gouvernance du secteur. Avec plus de 1 600 demandes en attente, cette décision vise à relancer l’investissement minier tout en consolidant la transparence et la régulation dans un secteur stratégique pour l’économie nationale. [Source Africa 24]



