Guinée: Forécariah - L'ONCQ renforce la protection de la santé des consommateurs

31 Janvier 2026
Aminata.com (Conakry)

Sous la supervision de la Cheffe de la cellule préfectorale de l'Office National de Contrôle de Qualité (ONCQ), Mme Djenabou Bangoura, l'antenne préfectorale de l'ONCQ de Forécariah a procédé, au cours de l'année 2025, à la saisie de 839 kilogrammes de produits alimentaires et non alimentaires impropres à la consommation, à l'issue de plusieurs opérations d'inspection et de ratissage menées sur le terrain.

Ces opérations, conduites par des équipes techniques de l'ONCQ, s'inscrivent dans le cadre de la mission régalienne de contrôle, de surveillance et d'assurance qualité des produits mis sur le marché, en vue de protéger la santé et la sécurité des populations. Les produits saisis, présentant des risques avérés pour les consommateurs, ont été retirés des circuits de distribution afin d'éviter toute atteinte à la santé publique.

L'opération d'incinération de ces produits a été réalisée cette semaine en présence des autorités préfectorales, venues témoigner leur soutien aux actions de l'ONCQ dans la lutte contre la commercialisation des produits dangereux et non conformes. Le site d'incinération a été rigoureusement choisi, situé à une distance sécurisée des zones habitées, conformément aux normes environnementales et sanitaires en vigueur.

À travers ces actions, l'Office National de Contrôle de Qualité réaffirme son engagement constant en faveur de la protection de la santé des personnes, du respect des normes de qualité, et de la préservation du bien-être des consommateurs, tout en appelant les opérateurs économiques à une plus grande responsabilité dans la mise sur le marché des produits.

