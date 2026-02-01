Maroc/Guinée: CAN Maroc 2025 - Le Sénégal brise le silence après les sanctions après les sanctions de la CAF

communiqué de presse

La Fédération sénégalaise de football (FSF) porte à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale qu'elle a officiellement pris acte de la décision DC23315 rendue le 28 janvier 2026 par le Jury Disciplinaire de la Confédération Africaine de Football (CAF).

Après analyse de ladite décision, la FSF a notifié à l'instance continentale sa volonté de ne pas interjeter appel des sanctions sportives et financières prononcées à son encontre. Cette renonciation aux voies de recours concerne également les mesures disciplinaires individuelles visant:

Le Sélectionneur national, Monsieur Pape Bouna Thiaw;

Les joueurs de l'équipe nationale, Messieurs Ismaïla Sarr et Iliman Cheikh Baroy Ndiaye.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En application des dispositions de l'article 91.4 du Code disciplinaire de la CAF, la Fédération Sénégalaise de Football confirme qu'elle assume l'entière responsabilité financière relative aux amendes infligées à son association, à son encadrement technique ainsi qu'à ses joueurs.

Fidèle à sa ligne de conduite, la FSF réaffirme sa détermination à défendre ses droits et intérêts légitimes au sein des instances dirigeantes du football.

Elle entend toutefois inscrire son action dans le strict respect de ses obligations statutaires, oeuvrant ainsi à la promotion des règlements de la CAF, à l'intégrité du jeu et au rayonnement du football africain.

Fait à Dakar, le 31 janvier 2026

Le Secrétariat Général