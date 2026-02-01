Maroc/Guinée: CAN Maroc 2025 - Le Sénégal brise le silence après les sanctions après les sanctions de la CAF

31 Janvier 2026
Aminata.com (Conakry)
communiqué de presse

La Fédération sénégalaise de football (FSF) porte à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale qu'elle a officiellement pris acte de la décision DC23315 rendue le 28 janvier 2026 par le Jury Disciplinaire de la Confédération Africaine de Football (CAF).

Après analyse de ladite décision, la FSF a notifié à l'instance continentale sa volonté de ne pas interjeter appel des sanctions sportives et financières prononcées à son encontre. Cette renonciation aux voies de recours concerne également les mesures disciplinaires individuelles visant:

Le Sélectionneur national, Monsieur Pape Bouna Thiaw;

Les joueurs de l'équipe nationale, Messieurs Ismaïla Sarr et Iliman Cheikh Baroy Ndiaye.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En application des dispositions de l'article 91.4 du Code disciplinaire de la CAF, la Fédération Sénégalaise de Football confirme qu'elle assume l'entière responsabilité financière relative aux amendes infligées à son association, à son encadrement technique ainsi qu'à ses joueurs.

Fidèle à sa ligne de conduite, la FSF réaffirme sa détermination à défendre ses droits et intérêts légitimes au sein des instances dirigeantes du football.

Elle entend toutefois inscrire son action dans le strict respect de ses obligations statutaires, oeuvrant ainsi à la promotion des règlements de la CAF, à l'intégrité du jeu et au rayonnement du football africain.

Fait à Dakar, le 31 janvier 2026

Le Secrétariat Général

Lire l'article original sur Aminata.com.

Tagged:
Copyright © 2026 Aminata.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.