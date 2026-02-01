C'est avec une grande tristesse que le groupe organisé des hommes d'affaires (GOHA International) a appris le décès d'El hadj Amadou Ninguélandé Diallo ce vendredi 30 janvier 2026 en France à l'âge de 74 ans.

Opérateur économique, Consul honoraire de la Suisse en Guinée et Doyen du Diwal de Timbi était ami et proche de Chérif Mohamed Abdallah Haïdara, président du GOHA International.

"J'ai perdu un frère, un ami, un confident avec qui je partageais beaucoup de choses. C'est une grande perte pour le monde des affaires, pour le Fouta Djallon et la Guinée. Il était prévu que le GOHA décerne des satisfécits à des opérateurs économiques dont le défunt El Hadj Amadou Ninguélandé Diallo. La remise devait avoir lieu depuis 2025 mais Dieu en a décidé autrement. Je présente mes condoléances les plus attristées à sa famille biologique, ses collaborateurs, aux opérateurs économiques et à tout le peuple de Guinée. El hadj Amadou Ninguélandé était un homme bien. Que le paradis soit sa demeure éternelle!", témoigne le président du GOHA International.