Guinée: Décès d'El hadj Amadou Ninguelandé Diallo - Le président du GOHA international pleure la mort d'un frère et confident

31 Janvier 2026
Aminata.com (Conakry)

C'est avec une grande tristesse que le groupe organisé des hommes d'affaires (GOHA International) a appris le décès d'El hadj Amadou Ninguélandé Diallo ce vendredi 30 janvier 2026 en France à l'âge de 74 ans.

Opérateur économique, Consul honoraire de la Suisse en Guinée et Doyen du Diwal de Timbi était ami et proche de Chérif Mohamed Abdallah Haïdara, président du GOHA International.

"J'ai perdu un frère, un ami, un confident avec qui je partageais beaucoup de choses. C'est une grande perte pour le monde des affaires, pour le Fouta Djallon et la Guinée. Il était prévu que le GOHA décerne des satisfécits à des opérateurs économiques dont le défunt El Hadj Amadou Ninguélandé Diallo. La remise devait avoir lieu depuis 2025 mais Dieu en a décidé autrement. Je présente mes condoléances les plus attristées à sa famille biologique, ses collaborateurs, aux opérateurs économiques et à tout le peuple de Guinée. El hadj Amadou Ninguélandé était un homme bien. Que le paradis soit sa demeure éternelle!", témoigne le président du GOHA International.

 

Lire l'article original sur Aminata.com.

Tagged:
Copyright © 2026 Aminata.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.