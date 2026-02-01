Guinée: L'urgence d'un gouvernement cohérent pour sortir de l'attentisme

En Guinée, où les transitions politiques se sont trop souvent traduites par des séquences d'instabilité et des promesses différées, la reconduction d'Amadou Oury Bah au poste de Premier ministre ouvre, en théorie, une fenêtre d'opportunité. Le décret présidentiel officialisant son maintien à la tête du gouvernement, publié le lundi 26 janvier, ne se limite pas à un acte de continuité administrative : il engage une responsabilité politique accrue, à un moment charnière de la vie nationale.

Sitôt reconduit, le chef du gouvernement a esquissé les lignes d'une nouvelle architecture institutionnelle : un exécutif resserré autour de 27 ministères et de deux secrétariats généraux, rompant avec l'inflation bureaucratique qui a longtemps grevé l'efficacité de l'action publique. Dans un pays aux ressources contraintes, cette rationalisation apparaît pertinente. Mais près d'un mois après l'élection présidentielle, la composition de l'équipe gouvernementale ne doit plus se fait attendre. Tout silence prolongé nourrit l'incertitude et alimente une forme d'attentisme préoccupante, alors même que les urgences économiques, sociales et sécuritaires appellent des décisions rapides, lisibles et assumées.

L'histoire politique récente de la Guinée invite pourtant à la prudence. Les délais excessifs, souvent justifiés au nom de la concertation ou de l'équilibre politique, ont fréquemment servi de paravent à des arbitrages opaques et à des compromis fragiles. Nommer un gouvernement au compte-gouttes, ou retarder indéfiniment l'annonce des portefeuilles, revient à fragiliser d'emblée l'autorité de l'exécutif. Le président de la République et son Premier ministre disposent aujourdhui de la légitimité électorale et du temps nécessaires pour avoir arrêté leurs choix essentiels. La question n'est donc plus celle de la préparation, mais bien celle de la volonté politique.

Car la Guinée ne peut se permettre un vide durable au sommet de l'État. Riche en ressources minières, mais confrontée à une pauvreté persistante et à de profondes inégalités sociales, elle attend davantage que des signaux symboliques. Les citoyens réclament une direction claire : une stratégie économique crédible, un renforcement effectif des institutions et une consolidation de l'État de droit, au-delà des proclamations de principe.

Par-delà la rapidité, c'est surtout la qualité des nominations qui sera scrutée. Les critères doivent rompre avec les réflexes d'allégeance partisane ou de clientélisme, pour privilégier la compétence, l'expérience et l'intégrité. L'enjeu est également territorial. Dans un pays marqué par des fractures régionales et identitaires, l'équilibre ne saurait être seulement arithmétique. Il doit être politique et symbolique, en confiant aussi des portefeuilles régaliens Défense, Sécurité, Affaires étrangères, etc... à des personnalités issues de différentes régions, afin de renforcer le sentiment d'inclusion nationale.

La question de la parité constitue un autre test de crédibilité. Faire entrer davantage de femmes au gouvernement ne relève ni du cosmétique ni de l'idéologie : c'est un impératif démocratique et un levier de gouvernance. Des expériences sous d'autres cieux, à commencer par celle du Rwanda, ont démontré que l'inclusion des femmes dans les centres de décision contribue à la stabilité et à l'efficacité des politiques publiques.

Le temps est désormais compté. En formant rapidement un gouvernement cohérent, représentatif et compétent, le président de la République et son Premier ministre enverraient un signal fort : celui d'un pouvoir décidé à gouverner, et non à temporiser. À défaut, l'élan suscité par l'élection risque de se dissiper, laissant place à une désillusion familière. La Guinée a déjà trop souvent payé le prix des rendez-vous manqués pour se permettre un nouvel enlisement.

Oumar Kateb Yacine est Analyste-Consultant en Géopolitique

Contact: bahoumaryacine777@gmail.com