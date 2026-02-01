Ethiopie: L'Italie et son secteur privé disposés à accompagner la dynamique de croissance et de réformes de l'Éthiopie, affirme l'ambassadeur Fabrizi.

Addis-Abeba — L'Éthiopie a amorcé une phase de croissance économique soutenue, appuyée par des réformes structurelles ambitieuses, et l'Italie, aux côtés de ses entreprises, se tient prête à accompagner cet élan, a déclaré l'ambassadeur d'Italie en Éthiopie, Sem Fabrizi.

S'exprimant lors d'un entretien exclusif accordé à l'ENA, le diplomate italien a mis en avant l'attention particulière que Rome accorde à l'Éthiopie, soulignant que le plan Mattei constitue un cadre stratégique tourné vers l'avenir pour approfondir et dynamiser la coopération bilatérale.

Selon l'ambassadeur, l'Éthiopie entre dans une étape décisive de son processus de transformation économique et de développement.

Dans ce contexte, l'Italie et les entreprises italiennes entendent contribuer activement à cette trajectoire, notamment à travers leur implication dans des projets nationaux d'envergure tels que le Grand barrage de la Renaissance et le nouveau projet d'aéroport international de Bishoftu récemment lancé.

Fabrizi a également souligné l'appui constant de l'Italie à l'Éthiopie au sein de l'Union européenne ainsi que dans les forums internationaux.

« L'Italie est en mesure de valoriser son amitié et son partenariat avec l'Éthiopie en Europe, mais aussi dans d'autres enceintes multilatérales comme les Nations Unies », a-t-il affirmé, insistant sur la nécessité d'une coordination étroite face aux enjeux régionaux et mondiaux.

La coopération entre les deux pays couvre plusieurs secteurs clés, notamment l'éducation, le renforcement des compétences, la recherche scientifique et les échanges culturels, considérés comme des priorités stratégiques, tout en contribuant aux efforts visant à promouvoir une région stable, prospère et pacifique.

L'ambassadeur a réitéré la volonté de l'Italie de rester un partenaire fiable et engagé, prêt à partager son savoir-faire et son amitié afin de soutenir le développement durable à long terme de l'Éthiopie.

Il a par ailleurs décrit le pays comme une nation à l'histoire riche, portée par une population jeune et dynamique.

Pour conclure, Fabrizi a insisté sur le rôle de plus en plus crucial de la diplomatie dans un environnement international complexe, soulignant que le dialogue et l'engagement demeurent des instruments essentiels pour préserver la paix et la stabilité.