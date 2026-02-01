Ethiopie: Le Premier ministre Abiy Ahmed procède à l'inauguration du complexe touristique Shabeely.

31 Janvier 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a officiellement inauguré aujourd'hui le Shabeely Resort, un projet immobilier emblématique de 385 hectares situé dans la région somalienne, réalisé dans le cadre de l'initiative « Diners pour les générations futures ».

Ce projet structurant constitue une étape décisive dans la stratégie nationale visant à valoriser la richesse et la diversité du patrimoine naturel et culturel de l'Éthiopie, en vue de promouvoir un développement touristique durable et inclusif.

Commentant cette réalisation, le bureau du Premier ministre a souligné que le projet Shabeely, inscrit dans l'initiative Dine au sein de la région somalienne, comprend trois restaurants d'une capacité totale de 400 couverts, un espace culturel dédié, des salles de réunion dotées de technologies de pointe, des aires de loisirs pour enfants ainsi que des allées ombragées s'étendant sur 15,4 kilomètres.

L'ensemble a été conçu pour encourager les échanges, le vivre-ensemble et le renforcement des liens communautaires.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le communiqué précise également que, du verger fruitier abritant 10 000 arbres au parc de chameaux traditionnel, chaque composante du complexe met en valeur la richesse naturelle et culturelle du pays.

Avec 51 unités d'hébergement déjà achevées et des infrastructures hôtelières répondant aux standards internationaux, Shabeely représente une avancée significative dans l'ambition de l'Éthiopie de s'imposer comme l'une des principales destinations touristiques du continent africain.

Le bureau du Premier ministre a enfin indiqué que ce projet incarne pleinement l'esprit Medemer, une vision fondée sur la concrétisation des aspirations nationales par la transformation des atouts naturels et culturels de l'Éthiopie en un patrimoine partagé à l'échelle mondiale.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2026 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.