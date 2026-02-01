Ethiopie: Le Premier ministre Abiy Ahmed procède à l'inauguration du complexe touristique Shabeely.

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a officiellement inauguré aujourd'hui le Shabeely Resort, un projet immobilier emblématique de 385 hectares situé dans la région somalienne, réalisé dans le cadre de l'initiative « Diners pour les générations futures ».

Ce projet structurant constitue une étape décisive dans la stratégie nationale visant à valoriser la richesse et la diversité du patrimoine naturel et culturel de l'Éthiopie, en vue de promouvoir un développement touristique durable et inclusif.

Commentant cette réalisation, le bureau du Premier ministre a souligné que le projet Shabeely, inscrit dans l'initiative Dine au sein de la région somalienne, comprend trois restaurants d'une capacité totale de 400 couverts, un espace culturel dédié, des salles de réunion dotées de technologies de pointe, des aires de loisirs pour enfants ainsi que des allées ombragées s'étendant sur 15,4 kilomètres.

L'ensemble a été conçu pour encourager les échanges, le vivre-ensemble et le renforcement des liens communautaires.

Le communiqué précise également que, du verger fruitier abritant 10 000 arbres au parc de chameaux traditionnel, chaque composante du complexe met en valeur la richesse naturelle et culturelle du pays.

Avec 51 unités d'hébergement déjà achevées et des infrastructures hôtelières répondant aux standards internationaux, Shabeely représente une avancée significative dans l'ambition de l'Éthiopie de s'imposer comme l'une des principales destinations touristiques du continent africain.

Le bureau du Premier ministre a enfin indiqué que ce projet incarne pleinement l'esprit Medemer, une vision fondée sur la concrétisation des aspirations nationales par la transformation des atouts naturels et culturels de l'Éthiopie en un patrimoine partagé à l'échelle mondiale.