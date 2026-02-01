Sénégal: Darou Mouhty tient sa Maison des hôtes

La ville religieuse de Darou Mouhty a réceptionné, vendredi dernier, la maison des hôtes réhabilitée et équipée dans le cadre du Programme national d'aménagement et de modernisation des villes religieuses. L'inauguration s'est tenue en prélude à la célébration des retrouvailles entre Cheikh Ahmadou Bamba de retour d'exil et son frère Mame Thierno Ibrahima Faty Mbacké.

Le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement du territoire, Moussa Bala Fofana, a inauguré vendredi dernier la maison des hôtes de Darou Mouhty, réhabilitée et équipée grâce au Programme national d'aménagement et de modernisation des villes religieuses (Pnamvr). Il a rappelé que cette initiative répondait à une demande des autorités administratives et religieuses de Darou Mouhty, qui avaient exprimé le besoin de rénover et d'équiper cette demeure pour accueillir les hôtes de marque lors des grands événements.

Selon le ministre de l'Urbanisme, la première phase des travaux a permis de rénover entièrement le bâtiment R+2, avec plus de 20 pièces, deux suites et deux grands salons aménagés pour accueillir des conférences religieuses et des réceptions pour les invités du khalife de Darou Mouhty.

Ces inaugurations, dont celle de la Maison des hôtes de Porokhane la semaine dernière, s'inscrivent, selon M. Fofana, dans la politique de modernisation des cités religieuses menée par les autorités. Il souligne que cela vise à accompagner ces villes en termes d'équipements, « car la spiritualité est considérée comme un facteur clé pour bâtir des citoyens engagés dans le développement ».

Par ailleurs, Moussa Bala Fofana a souligné que le Sénégal est désormais à plus de 50 % en zone urbaine, avec une urbanisation qui se concentre dans les foyers religieux, qui attirent de plus en plus de monde. Accompagner ces villes est donc devenu une nécessité pour le régime, à son avis, d'où l'importance du Pnamvr.

Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khoudoss, porte-parole de Darou Mouhty, a exprimé sa gratitude envers le ministre des Collectivités territoriales pour cette infrastructure tant attendue. Le guide religieux a rappelé que le bâtiment avait été construit sous le régime de Macky Sall, mais a souligné que l'État est une continuité et que le régime actuel a pris le relais pour achever les travaux. Il a remercié le président de la République et le Premier ministre pour leur diligence.

Le porte-parole de la famille de Mame Thierno Ibrahima Faty Mbacké a rappelé que le projet initial prévoyait la construction d'une mosquée et d'une esplanade. Le lieu de culte devait être érigé à l'endroit où Mame Thierno Birahim Mbacké s'était arrêté lors de la fondation de Darou Mouhty, sur recommandation de Serigne Touba, et servir de lieu de prière pour les hôtes.

L'esplanade, quant à elle, était destinée à accueillir des cérémonies officielles. Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khoudoss s'est dit rassuré que le reste du projet sera mené à bien.