Soudan: Le Ministre des AE s'adresse aux hommes d'affaires et au secteur privé Indien

- Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, Ambassadeur Mohieddin Salim Ahmed Ibrahim, a organisé une table ronde avec un certain nombre d'hommes d'affaires et d'institutions du secteur privé indien, accueillie par la Chambre arabe-indienne de commerce, d'agriculture et d'industrie, en présence du Secrétaire général de l'Union des Chambres arabes, Dr Khaled Hanafi, vendredi au siège de la Chambre.

Dans son exposé, le ministre a abordé les défis économiques rencontrant le pays à la suite de la guerre d'agression brutale et la destruction massive causée par la milice terroriste de soutien rapide, soulignant que ces mêmes défis représentent de bonnes opportunités pour créer les partenariats économiques dont le pays a besoin alors qu'il envisage la phase de reconstruction.

Dans ce contexte, il a énuméré les opportunités disponibles alors que la vie revient à la normale dans la plupart des États du pays après la défaite de la rébellion par les forces armées soudanaises, soutenues par les différentes couches de la population soudanaise, soulignant que les efforts se poursuivent pour libérer les États restants où subsistent des poches de rébellion limitées.

Dans le même cadre, il a abordé la vision du gouvernement de l'espoir concernant les questions de développement et d'ouverture aux investissements étrangers intelligents afin de localiser les industries de base, soulignant l'importance du rôle du secteur privé dans ces partenariats.

Au cours de sa présentation, le ministre a affirmé l'engagement du gouvernement à encourager les investissements dans les secteurs prioritaires pour la reconstruction.

Il a également souligné les nombreux avantages dont jouit l'Inde, qui en font une cible privilégiée pour ces partenariats, et a fait allusion à ses réalisations dans de nombreux secteurs que le Soudan souhaite développer et transférer, principalement l'exploitation minière, l'agriculture, le traitement et l'industrie pharmaceutique, l'énergie solaire, ainsi que les infrastructures numériques.

Il a également souligné que le Soudan bénéficie de nombreux avantages, notamment sa situation géographique privilégiée en tant que porte d'entrée du continent africain, et ses ressources potentielles dans divers secteurs.

Il a précisé que l'ambassade du Soudan en Inde travaillera, en coordination avec la Chambre arabo-indienne de l'industrie et du commerce, à l'organisation d'un forum

économique commun, ainsi que la formation d'un conseil d'affaires soudano-indien commun afin de faciliter la mise en place de projets communs dans tous les secteurs.

Pour sa part, le secrétaire général de l'Union des chambres arabes, Dr Khalid Hanafi, a évoqué les avantages dont jouit le Soudan en termes de situation stratégique et de ressources. Il a également affirmé la disposition de l'Union des chambres arabes à oeuvrer pour la création d'un cadre plus large pour promouvoir les investissements indiens au Soudan.