Soudan: Le Ministre des AE tient des entretiens avec son homologue indien

- Le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ambassadeur Mohieddin Salim Ahmed Ibrahim, s'est entretenu mercredi à New Delhi avec son homologue indien, Dr Subrahmanyam Jaishankar, sur les relations bilatérales entre les deux pays et les moyens de les renforcer.

Le Ministre des Affaires Etrangères a présenté à son homologue indien un exposé détaillé sur les développements de la situation au Soudan, en passant en revue le progrès considérable réalisé par les Forces Armées sur le terrain.

Il a également présenté l'initiative du gouvernement de l'espoir pour instaurer la paix au Soudan, présentée par le Premier ministre Dr Kamil Idris à l'ONU comme une feuille de route répondant aux aspirations du peuple soudanais à la paix et à l'arrêt de l'agression de la milice.

Le ministre des Affaires étrangères a salué sa position de l'inde soutenant le Soudan, la communication continue entre les deux pays et la coordination au sein des forums internationaux, précisant que la phase de reconstruction à laquelle s'apprête le Soudan offre de bonnes opportunités pour établir un partenariat économique compréhensif entre les deux pays.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour sa part, le ministre indien des Affaires étrangères a renouvelé la position inchangée de l'Inde soutenant la souveraineté et de l'unité du Soudan, précisant la disposition de son pays à continuer d'apporter son soutien au Soudan sur le niveau humanitaire, culturel et autres.

M. Jeeshankar a souligné l'importance de la reprise des mécanismes de coopération bilatérale, soulignant le rôle positif que peuvent jouer les commissions de consultation politique entre les deux pays pour renforcer la coopération bilatérale. Il a également exprimé son espoir que les efforts en cours aboutissent à la paix durable assurant la stabilité du Soudan.

Il convient de noter que le ministre des Affaires étrangères est arrivé jeudi dans la capitale indienne pour participer à la deuxième session de la réunion ministérielle arabo-indienne organisée par New Delhi en coordination avec la Ligue Arabe.