Afrique du Sud/Egypte: Ligue des Champions - Al Hilal Omdurman fait tomber Mamelodi Sundowns et affirme ses ambitions à Kigali

Al Hilal Omdurman s'impose 2-1 face à Mamelodi Sundowns lors de la 4e journée de la Ligue des Champions, au stade Amahoro, grâce à une prestation solide, mêlant discipline tactique, intensité dans les duels et efficacité dans les moments clés.

Après l'ouverture du score de Mohamed Abdel Raman Yousif sur penalty juste avant la pause, Al Hilal fait la différence dès la reprise avec un but de Jean-Claude Girumugisha, concrétisant une transition rapide et prenant une avance déterminante.

Réduits à courir après le score, les Sud-Africains reviennent dans le match grâce à Arthur Sales, bien servi par Peter Shalulile, mais butent ensuite sur une défense soudanaise solidaire et un Farid Ouédraogo décisif jusqu'au coup de sifflet final.

Al Hilal Omduraman 2-1 Mamelodi Sundowns

Buteurs : Mohamed Abdel Raman Yousif (47e) J. Girumugisha (48e) / A. Sales (60e)

Al Hilal Omdurman a frappé un grand coup lors de la 4e journée de la Ligue des Champions en s'imposant 2-1 face à Mamelodi Sundowns, au stade Amahoro de Kigali, au terme d'un match intense et riche en rebondissements. Devant son public, le club soudanais a fait preuve de réalisme et de caractère pour faire tomber l'un des cadors du continent.

La première période a été âprement disputée, avec des Sundowns bien en place, cherchant à confisquer le ballon grâce à leur maîtrise technique habituelle. Mais Al Hilal, discipliné et agressif dans les duels, a su répondre par des transitions rapides. Juste avant la pause, le tournant du match intervient : Abdel Raouf provoque un penalty après une incursion dans la surface, et Mohamed Abdelrahman ne tremble pas. L'attaquant transforme la sentence du pied droit (45+3e), donnant l'avantage aux locaux à la mi-temps (1-0).

Au retour des vestiaires, Al Hilal accélère. Profitant d'un ballon récupéré haut et d'une projection rapide, Jean-Claude Girumugisha déclenche une frappe sèche depuis l'extérieur de la surface qui trompe Denis Onyango (49e). En l'espace de quelques minutes, les Soudanais prennent une option sérieuse sur la victoire (2-0).

Touchés mais pas résignés, les Sud-Africains réagissent. Les entrées de Peter Shalulile et d'Arthur Sales apportent plus de tranchant offensif. À la 61e minute, Arthur Sales réduit l'écart d'une frappe du gauche parfaitement placée, après un service de Shalulile, relançant totalement la rencontre.

La dernière demi-heure est marquée par une forte pression de Mamelodi Sundowns, multipliant corners et situations dangereuses. Mais Al Hilal peut compter sur un Farid Ouédraogo vigilant dans les cages et une défense solidaire pour résister jusqu'au bout, malgré cinq minutes de temps additionnel sous tension.

Grâce à ce succès 2-1, Al Hilal Omdurman confirme ses ambitions dans cette phase de groupes, tandis que Mamelodi Sundowns repart avec des regrets après une prestation globalement maîtrisée mais insuffisamment concrétisée.