Burkina Faso: Douanes - 118 806 plaquettes de produits pharmaceutique prohibés saisies à Tenkodogo

31 Janvier 2026
Sidwaya (Ouagadougou)

Le 29 janvier 2026, lors d'un contrôle routier de routine sur un axe de transit, les agents des Douanes ont intercepté un véhicule au chargement apparemment banal. Une inspection approfondie a toutefois révélé une importante cargaison de médicaments prohibés dissimulés avec soin.

Au total, 118 806 plaquettes de produits pharmaceutiques interdits ont été saisies. Il s'agit notamment de Dyclosa 50, Gebedol Careidol, Diagole comprimé, Chlorphéniramine maléate, Carefer paracétamol BP 500 mg, Darigla sildénafil citrate et Super Komix sirop. La valeur marchande de cette cargaison est estimée à plus de 40 millions de francs CFA.

Introduits hors du circuit légal et sans contrôle sanitaire, ces médicaments représentaient un danger réel pour les populations.

