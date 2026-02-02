« L'APPEL DES 306 », l'appellation forte du nombre atteint par le cri du coeur lancé par 306 journalistes africains dénoncent la surveillance « illégale » de leur confrère, le nigérien Seidik Abba par la France et interpellent les autorités du pays. Les signataires de cette petition blindent le dispositif de riposte à l'endroit des officines agissant dans l'ombre pour intimider et museler le journaliste et écrivain Seidik Abba. Confidentiel Afrique porte aussi le combat de cette injustice à grand poil.

Deux mois après son lancement, la vague de mobilisation et de soutien en faveur de Seidik Abba, journaliste et écrivain nigérien, victime d'une surveillance illégale et illégitime en France, ne faiblit toujours pas. La pétition a atteint le point culminant des 306 signataires. Une belle moisson des pétitionnaires issus des Etats-Unis, de Belgique, de France donne à la mobilisation un nouveau souffle. Le combat a désormais largement dépassé le continent africain pour gagner le reste du monde. Elle était déjà très forte d'Addis-Abeba à Johannesburg ; de Tunis à Maputo, en passant Monrovia, Abuja, Kinshasa et Niamey. Le texte de soutien, signé par 306 journalistes, fustige la surveillance de Seidik Abba, qui vit et exerce depuis 2001 en France d'abord comme correspondant de la presse étrangère ensuite comme journaliste, analyste et écrivain. En l'absence de tout cadre légal et de toute procédure, les signataires considèrent cette surveillance comme un acte d'agression et une tentative d'intimidation contre Seidik Abba, professionnel connu, reconnu et unanimement respecté.

Des grands noms du journalisme au front

Parmi les signataires, figurent de grands noms du journalisme africain comme Moussa Kaka et Soumana Maïga du Niger ; Hamadou Tidiane Sy et Chérif Soumaila Aîdara du Sénégal ; Josué Blaise Mbanga Kack du Cameroun ; Alexis Kalambry et Hamèye Cissé du Mali ; Yao Noël, ( président Union des journalistes de la presse libre africaine) de Côte d'Ivoire ; Loïc Lawson du Togo ainsi que Théophile Kouamouo de France et Maaroupi Elhadji Sani, des Etats-Unis.

En dehors de toute procédure et de tout cadre légal, les communications de Seidik Abba -sms, téléphone et email- sont toujours surveillées en France.

« Cet immense élan de solidarité, qui va bien au-delà de l'Afrique et des aires linguistiques avec des signatures venant des Etats-Unis, du Liberia et de la Sierra Leone, conforte ma sérénité et me réjouit. Il traduit la forte volonté de mes confrères de défendre sans concession la liberté de la presse. J'ai la preuve irréfutable que le seul agenda de cette surveillance s'inscrit, non pas dans la protection légitime de la sécurité de la France, mais dans la seule volonté de m'entraver et de me nuire. Elle ne grandit pas la France qui professe pourtant partout et en toutes circonstances son attachement à la liberté de presse et son respect pour les journalistes. En l'occurrence, elle est en porte-à-faux avec son discours officiel. Sauf à catégoriser et établir une hiérarchie parmi les journalistes », a martelé le journaliste nigérien Seidik Abba.

Les journalistes d'Afrique et d'ailleurs adressent la présente lettre ouverte aux autorités françaises. Ils y rappellent que la mise sur écoute et la surveillance d'un journaliste aussi talentueux que Seidik Abba constituent une répression morale inadmissible et une agression intolérable qui doit cesser sans délai ni condition.

INTÉGRALITÉ DU TEXTE

« Nous, journalistes d'Afrique et d'ailleurs, soussignés, appelons par la présente lettre ouverte, solennellement les autorités françaises à bien vouloir faire toute la lumière sur la surveillance que subie en France, M. Seidik Abba, journaliste et écrivain nigérien exerçant depuis plusieurs années dans le pays.

Plusieurs éléments factuels que nous avons réunis attestent en effet de cette surveillance incluant l'interception de toutes les communications (sms, téléphone et email) de notre confrère Seidik Abba qui fut accrédité de 2007 à 2015 auprès du Ministère français des Affaires étrangères (Quai d'Orsay) comme correspondant de l'Agence panafricaine d'information (Panapress) et a couvert pendant la même période le palais de l'Elysée, après l'obtention de sa carte de presse, avec l'aval explicite du ministère français de l'Intérieur. Un accord donné au terme d'une enquête administre concernant notre confrère.

Nous, professionnels des médias, estimons que bien au-delà de l'agenda d'entrave à l'épanouissement professionnel et personnel de M. Abba qu'elle envisage, la surveillance d'un journaliste professionnel, a fortiori de ses communications, en dehors de toute procédure, est une atteinte gravissime à la liberté de la presse, pierre angulaire de toute démocratie.

En l'absence d'une clarification totale et urgente de votre part, vous les autorités françaises, nous serons fondés à croire que votre pays s'est désormais inscrit dans la démarche d'exercer des représailles et de perpétrer l'agression d'un journaliste dont la production éditoriale, les analyses dans la presse ainsi que les chaînes de radio et télévision ont pu vous déplaire.

Nous, les soussignés, considérons, en tout état de cause, que si la France veut continuer à garder dans nos pays et à travers le monde une posture légitime pour clamer haut le message de la défense de la liberté de la presse et du respect des journalistes, elle doit faire sans tarder toute la lumière sur la surveillance subie sur son territoire par notre confrère Seidik Abba, professionnel connu, reconnu, unanimement respecté dans la profession.

SIGNATAIRES

1. Chérif Soumaila Aidara, Journaliste Directeur de Publication Confidentiel Afrique

2. Yao Noël, Président de UJPLA (Union des journalistes de la presse libre africaine)

3. Abdoulaye Thiam, journaliste et ancien président de l'Union de la Presse Francophone -Section Sénégal

4. Emmanuel Ekouli, Journaliste directeur de publication de la Voix du Centre- Cameroun

5. Cyriaque Pare, journaliste fondateur du Lefaso.net- Burkina Faso

6. Sanni Moumouni Seibou, Journaliste-West Africa Democracy Radio

7. Moussa Guedmbaye- Journaliste- Tchad

8. Makaila Nguebla- Journaliste- Tchad

9. Sadio Kanté Morel- Journaliste

10. Demba Amar Anne- West Africa Democracy Radio

11. Alpha Aboubacar.- Journaliste rédacteur en chef adjoint WADR

12. Morin Yamongbe, directeur de publication du site Wakatsera Burkina Faso

13. Hamèye Cisse, Journaliste Mali

14. Sékou Tounkara- Journaliste Mali

15. Mallam Abbami- Journaliste Niger

16. Sadibou Marong- Journaliste- Sénégal

17. Pap Saine- Journaliste, Directeur de Publication The Point

18. Noel Konan- Journaliste Côte d'Ivoire

19. Sériba Koné- Journaliste Côte d'Ivoire

20. Djimet Wiche- Journaliste Tchad

21. Sadibou Marong- Journaliste Sénégal

22. Josué Blaise Mbanga Kack, ancien de Jeune Afrique et directeur du groupe de presse Maliga -Cameroun

23. Abdoul Aziz Tchandi, Journaliste Gabon

24. Ameha Tariku, Journaliste Ethiopie

25. Mallam Abba, Journaliste Niger

26. Rene Odou, Journaliste Sénégal

27. Ousseini Djibo Issa, Journaliste Niger

28. Emmanuel Emeka, Journaliste Nigeria

29. Théophile Kouamouo, Journaliste Cameroun/France

30. Loic Lawson, Journaliste Togo

31. Fabrice Wuimo, Journaliste Cameroun

32. Ibrahima Khalilloulah Ndiaye- Journaliste Sénégal

33. Maaroupi Elhadj Sani, Journaliste et photographe Usa/Niger

34. Siradji Sanda_ Journaliste Niger

35. Oumarou Moussa- Journaliste Niger

36. Labasci Mouhammad -Journaliste Niger

37. Alou Moustapha- Journaliste Niger

38. Alidou Maîfadar Mahamadou- Journaliste Niger

39. Abdou Salam Kabirou Mouha- Journaliste Niger

40. Saliou Dandabo Leïnam- Journaliste- Niger

41. Sebio Miriam- Journaliste Niger

42. Omar Abdou- Journaliste Niger

43. Yacine Hassane- Journaliste Niger

44. Bachir Djibo- Journaliste Niger

45. Assad Hamadou- Journaliste Niger

46. Fatiyatou Inoussa- Journaliste Niger

47. Zabeirou Moussa- Journaliste Niger

48. Souleymane Yahaya- Journaliste Niger

49. Laouali Souleymane- Journaliste Niger

50. Abdoulaye Mamane- Journaliste Niger

51. Salima Hamadou Mounkaïla- Journaliste Niger

52. Shehu Adamu- Journaliste Nigeria

53. Kennedy Abwaou-Journaliste Kenya

54. Philippe Ada- Journaliste Burkina Faso

55. Jean Paul Oro, Journaliste Côte d'Ivoire

56. Thiambel Guimbayara, Journaliste Mali

57. Ibrahima Lissa Faye- Journaliste Sénégal

58. Tiegoum Boubeye Maiga, Journaliste Mali

59. Alexis Kalambry- Journaliste Mali

60. Dramane Aliou Kone- Journaliste Mali

61. Mahamadou Talata Maiga- Journaliste Mali

62. Raoul Haounsou, Journaliste Bénin

63. Moudi Moussa- Journaliste président du Cadre d'Action des professionnels des Médias (CAP_Medias_Niger)- Niger

64. Abdoulaye Issaka- Journaliste-Niger

65. Baba Alpha- Journaliste Niger

66. Ousmane Abdou Danklodo- Journaliste Niger

67. Samira Boubacar- Journaliste Niger

68. Fati Zakaria- Journaliste Niger

69. Hannatou Daouda- Journaliste Niger

70. Kader Idi- Journaliste Niger

71. Zaratou Oumarou- Journaliste Niger

72. Elh Issoufou Maman- Journaliste- Niger

73. Mahamadou Harouna.- Journaliste Niger

74. Abdoulaye Tiemogo.- Journaliste Niger

75. Balima Boureima- Journaliste Niger

76. Hadj Bachir- Journaliste Niger

77. Amane Oumarou- Journaliste Niger

78. Daouda Adamou- Journaliste Niger

79. Assane Soumana- Journaliste Niger

80. Maina Mamadou Moustapha- Journaliste Tchad

81. Dipita Tongo- Journaliste - Rédacteur en Chef STV Cameroun

82. Cheikh Tidiane Diagne- Journaliste GFM Sénégal

83. Hamadou Tidiane Sy- Journaliste, Sénégal

84. Isidore Banaba, Journaliste-Niger

85. Fati Tankano, Journaliste-Niger

86. Mactar Kaine, Journaliste-Niger

87. Mariama SOUMANA Journaliste-Niger

88. Maimouna Diado, Journaliste-Niger

89. Amina Djoffo, Journaliste-Niger

90. Amina NIANDOU, Journaliste-Niger

91. Abibou Garba, Journaliste-Niger

92. Amadou Harouna, Journaliste-Niger

93. Inoussa Dicko, Journaliste-Niger

94. Edmond Izuba, Journaliste RD Congo

95. Elhadj Diagola, Journaliste- Sénégal

96. Wabi Migan, Journaliste-Bénin

97. Nicaise Kibel'Bel Oka Journaliste-RD Congo

98. Manzo Diallo, Journaliste-Niger

99. Moussa Kaka, Journaliste-Niger

100. Soumana Maiga, Journaliste-Niger

101. Aichatou Moumouni, Journaliste-Niger

102. Abdoul Razak Ibrahim, Journaliste-Niger

103. Issa Karimou, Journaliste-Niger

104. Albert Chaïbou, Journaliste-Niger

105. Alhassane Abdou, Journaliste-Niger

106. Abdoul Azize Mahamadou, Journaliste-Niger

107. Soumana Idrissa Maïga,Journaliste-Niger

108. Souleymane Ousmane, Journaliste-Niger

109. Moussa Adamou, Journaliste-Niger

110. Djibrilla Hamani, Journaliste-Niger

111. James Ramarosaona- Journaliste-Madagascar

112. Jeanine Fankam, Journaliste-Cameroun

113. Jean Fernand Koena journaliste, Vice-Président de l'Union des journalistes de Centrafrique- RCA

114. Abdoul Rahamane Ousman Maman- Journaliste-Niger

115. Abdoulaye Issa - Journaliste Niger

116. Ahmat Abderamane Kikigne- Journaliste-Tchad

117. Azibert Moussa- Journaliste-Tchad

118. Akhouane Soussé - Journaliste-Tchad

119. Abderamane Moussa - Journaliste-Tchad

120. Sakhaïroune Ousmane - Journaliste-Tchad

121. Mahamat Ousmane - Journaliste-Tchad

122. Ahmat Bichara Zeidane - Journaliste-Tchad

123. Abdoulaye Aboubacar-Journaliste- Niger

124. Falmata Ari Journaliste- Niger

125. Soumana Adamou-Journaliste- Niger

126. Haidara Shérif- Journaliste- Mali

127. Alousseini Ag AGALY- Journaliste- Mali

128. Boubacar Moussa Maiga Journaliste- Mali

129. Abdou Rafa, DG de la radio Horizon FM-Journaliste- Niger

130. Maman Bassirou Dan Toffo, Journaliste- Niger

131. Hassane Saley Moustapha, Groupe Labaari Journaliste- Niger

132. James NGUMB(F- Journaliste France

133. Abdoulaye KONE- Journaliste Côte d'Ivoire

134. Withney Cally MOUDIONGUI- Journaliste Congo Brazzaville

135. Solange Kwalé- Journaliste RDC

136. Martin Mbita - Journaliste France

137. Eurudyce KITUTU- Journaliste RDC

138. Ange Kasa- Journaliste RDC

139. Rodrigue Tongue- Journaliste Cameroun

140. Cheik Fita- Journaliste Belgique

141. Shabani Masandi- Journaliste RDC

142. Thierno Diallo- Journaliste Sénégal

143. Herman DOGO DAGO HERMANN- Journaliste Côte d'Ivoire

144. Wabi Migan- Journaliste Bénin

145. François Mboke, Journaliste DP de Diapason-Cameroun

146. Thierry Ndong Owona- Journaliste DP du journal Intégration- Cameroun

147. Joseph Essama- Journaliste-Cameroun

148. Jean Calvin Mengoumou- Journaliste DP du Reporter Cameroun

149. Charles Chacot Chimè- Journaliste DP du journal Étendard- Cameroun

150. Henri Éténé- Journaliste DP du journal L'Éveil Républicain- Cameroun

151. Emmanuel Dogbevi- Publisher Deputy Chairman of the African Editors Forum

152. George Alain BOYOMO-Journaliste-Cameroun ,

153. Régine TOUNA- Journaliste-Cameroun

154. CHRISTOPHE BOBIOKONO- Journaliste-Cameroun

155. Emile FIDIEK- Journaliste-Cameroun

156. Dieudonné MVENG Journaliste-Cameroun

157. Boniface TCHUENKAM Journaliste-Cameroun

158. Serge SABOUANG Journaliste-Cameroun

159. Kini NSOM Journaliste-Cameroun

160. Aliou Ibrahim- Journaliste- Niger

161. Seyni Seydou Zakaria- Journaliste- Niger

162. Moussa Hamidou Julien- Journaliste- Niger

163. Harouna Hima Adamou- Journaliste- Niger

164. Ibrahim Cheikh Diop- Journaliste- Niger

165. Ousseini Salifou dit moustique- Journaliste- Niger

166. Dieudonné KENGNE Journaliste-Cameroun

167. Ojun Steven AYUKOGEM Journaliste-Cameroun

168. Xavier MESSE Journaliste-Cameroun

169. Bertrand EBA- Journaliste-Cameroun

170. Jean Baptiste BIAYE Journaliste-Cameroun

171. Frégist Bertrand TCHOUTA Journaliste-Cameroun

172. François BAMBOU Journaliste-Cameroun

173. Gérard NDIKUM Journaliste-Cameroun

174. Thomas TANKOU Journaliste-Cameroun

175. Thierry EKOUTI Journaliste-Cameroun

176. Christian NGAH- Journaliste-Cameroun

177. James NDOH Journaliste-Cameroun

178. Kami Jefferson- Journaliste-Cameroun

179. Ben Cristy MOUDIO- Journaliste-Cameroun

180. Romuald NKONLA Journaliste-Cameroun

181. Joseph MBENG BOUM- Journaliste-Cameroun

182. Grâce ENGOME- Journaliste-Cameroun

183. Bernard Claude NYAGA- Journaliste-Cameroun

184. Mahirou Amadou, directeur Canal 3 Monde/Alfaida-Niger

185. Ismaël Beidi- correspondant Radiotélévision Dounia/Tillaberi - Niger

186. Abari Amiti- journaliste Télé Sahel-Niger

187. Filly Diallo- directeur Radio Malisadio Bafoulabe-Mali,

188. Issa Bathily-Directeur Technique Radio Rurake Kayes-Mali,

189. Amadou Maiga- Directeur radio Fm Sadiola- Mali,

190. Sidi Kanouté- Responsable technique Diadioumbera Fm- Mali ,

191. Boubacar Sylla-Animateur Radio Rurale Kayes- Mali,

192. Ahmed Amanar-Radio communautaire Tinahama-Mali,

193. Abdou Latifou- Radio associative solidarité fm Djougou-Benin,

194. Razak Bonkano- Directeur radio communautaire Kandi Bénin

195. Abdoul Salam Cissé- Directeur radio Bende Sikasso Mali

196. Mah Berthe- Directrice des programmes radio Bende Sikasso

197. Gorel Harouna journaliste DP MUTATIONS, président de la Rencontre Nigérienne des Journalistes pour l'intégrité et la Transparence (RNJIT)-Niger

198. Ibrahim Soumana Gao, DP du journal Le Témoin- Niger

199. Ibrahim Manzo- DP du journal L'Observateur, SG ANEPI-Niger

200. Ibrahim Yero- DP du journal L'Eclosion-Niger

201. Abdoulaye Soumana- DP du journal Le Point News-Niger

202. Himad ou Amadou, journaliste-Niger

203. Mam Hassan Maman Hassiana- DP du journal Le Témoin de l'Histoire-Niger

204. Seyni Amadou- Red chef Canal 3 Niger

205. Elle Kaougé Mahamane Lawali DP Le Souffle de Maradi-Niger

206. Ousmane El hadj Ibrahim- Directeur Télé Sahel-Niger

207. Moussa Douka, DP du journal La Griffe-Niger

208. Mahamadou Diallo- DP du journal Sahel Horizons- Niger

209. Ismaël Laoual Salaou, Secrétaire de Rédaction La Roue de l'Histoire- Niger

210. Alassane Aguelasse- DP du journal La Hache- Niger

211. Illagamo Ibrahim- Journaliste .www.larouredel'histoire.com- Niger

212. Amadou N'Fa Diallo- DP du journal Le National-Mali

213. Zabeirou Moussa- DP du journal Le Temps, président de l'ANEPI- Niger

214. Hamani Mounkaila- DP du journal La Source- Niger

215. Abdou Maman Jaharou- DP du journal L'Indépendant Plus- Niger

216. Mohamed Lamine- directeur Radio Alternative Zinder- Niger

217. Abdoul Moumouni Yawalé- Directeur RTV Tambara Tahoua- Niger

218. Homer Djomo- Dp Afrik Émergence Magazine

219. François Ndi- journaliste La Voix du Centre-Cameroun

220. Sanoussi Cisse- Journaliste radio Aadar-Mali

221. Mido Yacouba Radio AADAR- Journaliste Ménaka-Mali

222. Assalim Ag Ehat- Président comité de gestion Aadar- Mali

223. Agali Ag Abouba- animateur radio Aadar, Mali

224. Mahamadou Idrissa Touré- administrateur radio- Mali

225. Issouf Toure- Directeur radio AADAR- Mali

226. Lalla Cissé Aadar kukia- journaliste Mali

227. Kabore Thomas- voix du paysan Burkina Faso

228. Bourama Traore- Banfora- Burkina Faso

229. Aminata Abdoulaye Maiga- Journaliste Mali

230. Souleymane Ousmane (groupe de presse Bonfere)- Niger

231. Hassane Saley( ANP)-Niger

232. Souleymane Harouna ( Radio Dendi Gaya)- Niger

233. Adam Baboukarna-( Radio Anfani Zinder)- Niger

234. Mariama Dakou- journaliste- Mali

235. Mahirou Amadou- directeur Canal 3 Monde/Alfaida)- Niger

236. Ismaël Beidi- correspondant Radio Télévision Dounia/Tillaberi -)- Niger

237. Abari Amiti- journaliste Télé Sahel- Niger

238. Dan Marafa Souley-Journaliste Niger

239. Sékou Beri Ibrahim-Journaliste Niger

240. Moumouni Maham Lawali dit Momo- Journaliste Niger

241. Gounga Guibrim- JournalisteNiger

242. Maman Sani Anfani Zinder- Journaliste-Niger

243. Abdou Rafa- Journaliste-Niger

244. Binta Amadou - Journaliste-Niger

245. Ali Abdou - Journaliste-Niger

246. Salissou Kaka-Journaliste-Niger

247. Moussa Bachir Ismaël - Journaliste-Niger

248. Jean de Dieu Sovon- Journaliste- Benin

249. Semeno Bonaventure Agbon- Journaliste- Benin

250. Aziz Badarou- Journaliste- Benin

251. Ousmane Tinouola- Journaliste- Benin

252. ⁠Loukmane Worou Tcheou- Journaliste- Benin

253. ⁠Chiaka Doumbia- Journaliste- Benin

254. ⁠Esperiat Kassouin - Journaliste- Benin

255. ⁠Moucharaf Soumanou - Journaliste- Benin

256. TELLI Kofi-Journaliste- Togo

257. Sylvestre Béni-Journaliste- Togo

258. BATAWILA Bawayina-Journaliste- Togo

259. Yves Galley-Journaliste- Togo

260. KINVI Têko-Journaliste- Togo

261. Prince Agbodjan Adjé -Journaliste- Togo

262. Ado Abdoul Wahab- Journaliste Bénin

263. Vegba A. A. Gédéon Journaliste Bénin

264. Bama Yacouba- Journaliste Burkina Faso

265. Elie Z. Kaboré- - Journaliste Burkina Faso

266. Touglo Komiè - Journaliste Togo

267. Abdul Rahman Kamara- - Journaliste Sierra Leone

268. Souma w. Jadama- Journaliste Gambie

269. Mikail Siva Cabral- Journaliste Guinée Bissau

270. Monique Curtis- Journaliste Guinée Conakry

271. Moussa Sylla- Journaliste Guinée Conakry

272. Ashiadey Bernard Yaou- Journaliste Ghana

273. Milton Brigitte- Journaliste Liberia

274. Haris Venecia- Journaliste Liberia

275. Moussa Douka- Journaliste Niger

276. Salifou Hachimou- Journaliste Niger

277. Ibro Magawata-Journaliste Niger

278. Tahirou Amadou- Journaliste Niger

279. Ramatou Tiombiano- Journaliste Niger

280. Boubacar Alou- Journaliste Niger

281. Abdou Kader Mahamadou- Journaliste Niger

282. Nkene Riana - Journaliste Nigeria

283. Nasir Sani - Journaliste Nigeria

284. Chazaly Aminchi - Journaliste Nigeria

285. MITOWADE Pascal Sègbégnon - Journaliste Bénin

286. YAMBODE Grégoire - Journaliste Bénin

287. ASSOUMA Bachirou - Journaliste Bénin

288. Godfried EDEY - Journaliste Bénin

289. DOHOU Pascal - Journaliste Bénin

290. CAKPO Sandrine - Journaliste Bénin

291. YENOU Jérémie - Journaliste Bénin

292. SODABI Chadrack - Journaliste Bénin

293. Mohamed SEIDOU- Journaliste Etats-Unis

294. Hanata ABOU- Journaliste France

295. Gazali Abdou Tasawa- Journaliste Niger

296. Soulé Moumouni Barma- Journaliste Niger

297. YOUSSOUF Addoulahi- Journaliste Niger

298. Aboubacar Yacouba Barma- Journaliste Niger

299. Abdoul Karim Moumoune- Journaliste Niger

300. Soufiane Hassane- Journaliste Niger

301. Mahamane Moutari Magagi Manzo- Journaliste Niger

302. Stlfreed Djenoukpo- Journaliste Bénin

303. Chazaly Aminchi- Journaliste Nigeria

304. Gaspard Adjamoussi- Journaliste Bénin

305. Abdoulaye Issa- Journaliste Nigeria

306. Abdoul Aziz Moussa- Journaliste Etats Unis