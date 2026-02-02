« L'APPEL DES 306 », l'appellation forte du nombre atteint par le cri du coeur lancé par 306 journalistes africains dénoncent la surveillance « illégale » de leur confrère, le nigérien Seidik Abba par la France et interpellent les autorités du pays. Les signataires de cette petition blindent le dispositif de riposte à l'endroit des officines agissant dans l'ombre pour intimider et museler le journaliste et écrivain Seidik Abba. Confidentiel Afrique porte aussi le combat de cette injustice à grand poil.
Deux mois après son lancement, la vague de mobilisation et de soutien en faveur de Seidik Abba, journaliste et écrivain nigérien, victime d'une surveillance illégale et illégitime en France, ne faiblit toujours pas. La pétition a atteint le point culminant des 306 signataires. Une belle moisson des pétitionnaires issus des Etats-Unis, de Belgique, de France donne à la mobilisation un nouveau souffle. Le combat a désormais largement dépassé le continent africain pour gagner le reste du monde. Elle était déjà très forte d'Addis-Abeba à Johannesburg ; de Tunis à Maputo, en passant Monrovia, Abuja, Kinshasa et Niamey. Le texte de soutien, signé par 306 journalistes, fustige la surveillance de Seidik Abba, qui vit et exerce depuis 2001 en France d'abord comme correspondant de la presse étrangère ensuite comme journaliste, analyste et écrivain. En l'absence de tout cadre légal et de toute procédure, les signataires considèrent cette surveillance comme un acte d'agression et une tentative d'intimidation contre Seidik Abba, professionnel connu, reconnu et unanimement respecté.
Des grands noms du journalisme au front
Parmi les signataires, figurent de grands noms du journalisme africain comme Moussa Kaka et Soumana Maïga du Niger ; Hamadou Tidiane Sy et Chérif Soumaila Aîdara du Sénégal ; Josué Blaise Mbanga Kack du Cameroun ; Alexis Kalambry et Hamèye Cissé du Mali ; Yao Noël, ( président Union des journalistes de la presse libre africaine) de Côte d'Ivoire ; Loïc Lawson du Togo ainsi que Théophile Kouamouo de France et Maaroupi Elhadji Sani, des Etats-Unis.
En dehors de toute procédure et de tout cadre légal, les communications de Seidik Abba -sms, téléphone et email- sont toujours surveillées en France.
« Cet immense élan de solidarité, qui va bien au-delà de l'Afrique et des aires linguistiques avec des signatures venant des Etats-Unis, du Liberia et de la Sierra Leone, conforte ma sérénité et me réjouit. Il traduit la forte volonté de mes confrères de défendre sans concession la liberté de la presse. J'ai la preuve irréfutable que le seul agenda de cette surveillance s'inscrit, non pas dans la protection légitime de la sécurité de la France, mais dans la seule volonté de m'entraver et de me nuire. Elle ne grandit pas la France qui professe pourtant partout et en toutes circonstances son attachement à la liberté de presse et son respect pour les journalistes. En l'occurrence, elle est en porte-à-faux avec son discours officiel. Sauf à catégoriser et établir une hiérarchie parmi les journalistes », a martelé le journaliste nigérien Seidik Abba.
Les journalistes d'Afrique et d'ailleurs adressent la présente lettre ouverte aux autorités françaises. Ils y rappellent que la mise sur écoute et la surveillance d'un journaliste aussi talentueux que Seidik Abba constituent une répression morale inadmissible et une agression intolérable qui doit cesser sans délai ni condition.
INTÉGRALITÉ DU TEXTE
« Nous, journalistes d'Afrique et d'ailleurs, soussignés, appelons par la présente lettre ouverte, solennellement les autorités françaises à bien vouloir faire toute la lumière sur la surveillance que subie en France, M. Seidik Abba, journaliste et écrivain nigérien exerçant depuis plusieurs années dans le pays.
Plusieurs éléments factuels que nous avons réunis attestent en effet de cette surveillance incluant l'interception de toutes les communications (sms, téléphone et email) de notre confrère Seidik Abba qui fut accrédité de 2007 à 2015 auprès du Ministère français des Affaires étrangères (Quai d'Orsay) comme correspondant de l'Agence panafricaine d'information (Panapress) et a couvert pendant la même période le palais de l'Elysée, après l'obtention de sa carte de presse, avec l'aval explicite du ministère français de l'Intérieur. Un accord donné au terme d'une enquête administre concernant notre confrère.
Nous, professionnels des médias, estimons que bien au-delà de l'agenda d'entrave à l'épanouissement professionnel et personnel de M. Abba qu'elle envisage, la surveillance d'un journaliste professionnel, a fortiori de ses communications, en dehors de toute procédure, est une atteinte gravissime à la liberté de la presse, pierre angulaire de toute démocratie.
En l'absence d'une clarification totale et urgente de votre part, vous les autorités françaises, nous serons fondés à croire que votre pays s'est désormais inscrit dans la démarche d'exercer des représailles et de perpétrer l'agression d'un journaliste dont la production éditoriale, les analyses dans la presse ainsi que les chaînes de radio et télévision ont pu vous déplaire.
Nous, les soussignés, considérons, en tout état de cause, que si la France veut continuer à garder dans nos pays et à travers le monde une posture légitime pour clamer haut le message de la défense de la liberté de la presse et du respect des journalistes, elle doit faire sans tarder toute la lumière sur la surveillance subie sur son territoire par notre confrère Seidik Abba, professionnel connu, reconnu, unanimement respecté dans la profession.
SIGNATAIRES
1. Chérif Soumaila Aidara, Journaliste Directeur de Publication Confidentiel Afrique
2. Yao Noël, Président de UJPLA (Union des journalistes de la presse libre africaine)
3. Abdoulaye Thiam, journaliste et ancien président de l'Union de la Presse Francophone -Section Sénégal
4. Emmanuel Ekouli, Journaliste directeur de publication de la Voix du Centre- Cameroun
5. Cyriaque Pare, journaliste fondateur du Lefaso.net- Burkina Faso
6. Sanni Moumouni Seibou, Journaliste-West Africa Democracy Radio
7. Moussa Guedmbaye- Journaliste- Tchad
8. Makaila Nguebla- Journaliste- Tchad
9. Sadio Kanté Morel- Journaliste
10. Demba Amar Anne- West Africa Democracy Radio
11. Alpha Aboubacar.- Journaliste rédacteur en chef adjoint WADR
12. Morin Yamongbe, directeur de publication du site Wakatsera Burkina Faso
13. Hamèye Cisse, Journaliste Mali
14. Sékou Tounkara- Journaliste Mali
15. Mallam Abbami- Journaliste Niger
17. Pap Saine- Journaliste, Directeur de Publication The Point
18. Noel Konan- Journaliste Côte d'Ivoire
19. Sériba Koné- Journaliste Côte d'Ivoire
20. Djimet Wiche- Journaliste Tchad
22. Josué Blaise Mbanga Kack, ancien de Jeune Afrique et directeur du groupe de presse Maliga -Cameroun
23. Abdoul Aziz Tchandi, Journaliste Gabon
24. Ameha Tariku, Journaliste Ethiopie
25. Mallam Abba, Journaliste Niger
26. Rene Odou, Journaliste Sénégal
27. Ousseini Djibo Issa, Journaliste Niger
28. Emmanuel Emeka, Journaliste Nigeria
29. Théophile Kouamouo, Journaliste Cameroun/France
30. Loic Lawson, Journaliste Togo
31. Fabrice Wuimo, Journaliste Cameroun
32. Ibrahima Khalilloulah Ndiaye- Journaliste Sénégal
33. Maaroupi Elhadj Sani, Journaliste et photographe Usa/Niger
34. Siradji Sanda_ Journaliste Niger
35. Oumarou Moussa- Journaliste Niger
36. Labasci Mouhammad -Journaliste Niger
37. Alou Moustapha- Journaliste Niger
38. Alidou Maîfadar Mahamadou- Journaliste Niger
39. Abdou Salam Kabirou Mouha- Journaliste Niger
40. Saliou Dandabo Leïnam- Journaliste- Niger
41. Sebio Miriam- Journaliste Niger
42. Omar Abdou- Journaliste Niger
43. Yacine Hassane- Journaliste Niger
44. Bachir Djibo- Journaliste Niger
45. Assad Hamadou- Journaliste Niger
46. Fatiyatou Inoussa- Journaliste Niger
47. Zabeirou Moussa- Journaliste Niger
48. Souleymane Yahaya- Journaliste Niger
49. Laouali Souleymane- Journaliste Niger
50. Abdoulaye Mamane- Journaliste Niger
51. Salima Hamadou Mounkaïla- Journaliste Niger
52. Shehu Adamu- Journaliste Nigeria
53. Kennedy Abwaou-Journaliste Kenya
54. Philippe Ada- Journaliste Burkina Faso
55. Jean Paul Oro, Journaliste Côte d'Ivoire
56. Thiambel Guimbayara, Journaliste Mali
57. Ibrahima Lissa Faye- Journaliste Sénégal
58. Tiegoum Boubeye Maiga, Journaliste Mali
59. Alexis Kalambry- Journaliste Mali
60. Dramane Aliou Kone- Journaliste Mali
61. Mahamadou Talata Maiga- Journaliste Mali
62. Raoul Haounsou, Journaliste Bénin
63. Moudi Moussa- Journaliste président du Cadre d'Action des professionnels des Médias (CAP_Medias_Niger)- Niger
64. Abdoulaye Issaka- Journaliste-Niger
65. Baba Alpha- Journaliste Niger
66. Ousmane Abdou Danklodo- Journaliste Niger
67. Samira Boubacar- Journaliste Niger
68. Fati Zakaria- Journaliste Niger
69. Hannatou Daouda- Journaliste Niger
70. Kader Idi- Journaliste Niger
71. Zaratou Oumarou- Journaliste Niger
72. Elh Issoufou Maman- Journaliste- Niger
73. Mahamadou Harouna.- Journaliste Niger
74. Abdoulaye Tiemogo.- Journaliste Niger
75. Balima Boureima- Journaliste Niger
76. Hadj Bachir- Journaliste Niger
77. Amane Oumarou- Journaliste Niger
78. Daouda Adamou- Journaliste Niger
79. Assane Soumana- Journaliste Niger
80. Maina Mamadou Moustapha- Journaliste Tchad
81. Dipita Tongo- Journaliste - Rédacteur en Chef STV Cameroun
82. Cheikh Tidiane Diagne- Journaliste GFM Sénégal
83. Hamadou Tidiane Sy- Journaliste, Sénégal
84. Isidore Banaba, Journaliste-Niger
85. Fati Tankano, Journaliste-Niger
86. Mactar Kaine, Journaliste-Niger
87. Mariama SOUMANA Journaliste-Niger
88. Maimouna Diado, Journaliste-Niger
89. Amina Djoffo, Journaliste-Niger
90. Amina NIANDOU, Journaliste-Niger
91. Abibou Garba, Journaliste-Niger
92. Amadou Harouna, Journaliste-Niger
93. Inoussa Dicko, Journaliste-Niger
94. Edmond Izuba, Journaliste RD Congo
95. Elhadj Diagola, Journaliste- Sénégal
96. Wabi Migan, Journaliste-Bénin
97. Nicaise Kibel'Bel Oka Journaliste-RD Congo
98. Manzo Diallo, Journaliste-Niger
99. Moussa Kaka, Journaliste-Niger
100. Soumana Maiga, Journaliste-Niger
101. Aichatou Moumouni, Journaliste-Niger
102. Abdoul Razak Ibrahim, Journaliste-Niger
103. Issa Karimou, Journaliste-Niger
104. Albert Chaïbou, Journaliste-Niger
105. Alhassane Abdou, Journaliste-Niger
106. Abdoul Azize Mahamadou, Journaliste-Niger
107. Soumana Idrissa Maïga,Journaliste-Niger
108. Souleymane Ousmane, Journaliste-Niger
109. Moussa Adamou, Journaliste-Niger
110. Djibrilla Hamani, Journaliste-Niger
111. James Ramarosaona- Journaliste-Madagascar
112. Jeanine Fankam, Journaliste-Cameroun
113. Jean Fernand Koena journaliste, Vice-Président de l'Union des journalistes de Centrafrique- RCA
114. Abdoul Rahamane Ousman Maman- Journaliste-Niger
115. Abdoulaye Issa - Journaliste Niger
116. Ahmat Abderamane Kikigne- Journaliste-Tchad
117. Azibert Moussa- Journaliste-Tchad
118. Akhouane Soussé - Journaliste-Tchad
119. Abderamane Moussa - Journaliste-Tchad
120. Sakhaïroune Ousmane - Journaliste-Tchad
121. Mahamat Ousmane - Journaliste-Tchad
122. Ahmat Bichara Zeidane - Journaliste-Tchad
123. Abdoulaye Aboubacar-Journaliste- Niger
124. Falmata Ari Journaliste- Niger
125. Soumana Adamou-Journaliste- Niger
126. Haidara Shérif- Journaliste- Mali
127. Alousseini Ag AGALY- Journaliste- Mali
128. Boubacar Moussa Maiga Journaliste- Mali
129. Abdou Rafa, DG de la radio Horizon FM-Journaliste- Niger
130. Maman Bassirou Dan Toffo, Journaliste- Niger
131. Hassane Saley Moustapha, Groupe Labaari Journaliste- Niger
132. James NGUMB(F- Journaliste France
133. Abdoulaye KONE- Journaliste Côte d'Ivoire
134. Withney Cally MOUDIONGUI- Journaliste Congo Brazzaville
135. Solange Kwalé- Journaliste RDC
136. Martin Mbita - Journaliste France
137. Eurudyce KITUTU- Journaliste RDC
138. Ange Kasa- Journaliste RDC
139. Rodrigue Tongue- Journaliste Cameroun
140. Cheik Fita- Journaliste Belgique
141. Shabani Masandi- Journaliste RDC
142. Thierno Diallo- Journaliste Sénégal
143. Herman DOGO DAGO HERMANN- Journaliste Côte d'Ivoire
144. Wabi Migan- Journaliste Bénin
145. François Mboke, Journaliste DP de Diapason-Cameroun
146. Thierry Ndong Owona- Journaliste DP du journal Intégration- Cameroun
147. Joseph Essama- Journaliste-Cameroun
148. Jean Calvin Mengoumou- Journaliste DP du Reporter Cameroun
149. Charles Chacot Chimè- Journaliste DP du journal Étendard- Cameroun
150. Henri Éténé- Journaliste DP du journal L'Éveil Républicain- Cameroun
151. Emmanuel Dogbevi- Publisher Deputy Chairman of the African Editors Forum
152. George Alain BOYOMO-Journaliste-Cameroun ,
153. Régine TOUNA- Journaliste-Cameroun
154. CHRISTOPHE BOBIOKONO- Journaliste-Cameroun
155. Emile FIDIEK- Journaliste-Cameroun
156. Dieudonné MVENG Journaliste-Cameroun
157. Boniface TCHUENKAM Journaliste-Cameroun
158. Serge SABOUANG Journaliste-Cameroun
159. Kini NSOM Journaliste-Cameroun
160. Aliou Ibrahim- Journaliste- Niger
161. Seyni Seydou Zakaria- Journaliste- Niger
162. Moussa Hamidou Julien- Journaliste- Niger
163. Harouna Hima Adamou- Journaliste- Niger
164. Ibrahim Cheikh Diop- Journaliste- Niger
165. Ousseini Salifou dit moustique- Journaliste- Niger
166. Dieudonné KENGNE Journaliste-Cameroun
167. Ojun Steven AYUKOGEM Journaliste-Cameroun
168. Xavier MESSE Journaliste-Cameroun
169. Bertrand EBA- Journaliste-Cameroun
170. Jean Baptiste BIAYE Journaliste-Cameroun
171. Frégist Bertrand TCHOUTA Journaliste-Cameroun
172. François BAMBOU Journaliste-Cameroun
173. Gérard NDIKUM Journaliste-Cameroun
174. Thomas TANKOU Journaliste-Cameroun
175. Thierry EKOUTI Journaliste-Cameroun
176. Christian NGAH- Journaliste-Cameroun
177. James NDOH Journaliste-Cameroun
178. Kami Jefferson- Journaliste-Cameroun
179. Ben Cristy MOUDIO- Journaliste-Cameroun
180. Romuald NKONLA Journaliste-Cameroun
181. Joseph MBENG BOUM- Journaliste-Cameroun
182. Grâce ENGOME- Journaliste-Cameroun
183. Bernard Claude NYAGA- Journaliste-Cameroun
187. Filly Diallo- directeur Radio Malisadio Bafoulabe-Mali,
188. Issa Bathily-Directeur Technique Radio Rurake Kayes-Mali,
189. Amadou Maiga- Directeur radio Fm Sadiola- Mali,
190. Sidi Kanouté- Responsable technique Diadioumbera Fm- Mali ,
191. Boubacar Sylla-Animateur Radio Rurale Kayes- Mali,
192. Ahmed Amanar-Radio communautaire Tinahama-Mali,
193. Abdou Latifou- Radio associative solidarité fm Djougou-Benin,
194. Razak Bonkano- Directeur radio communautaire Kandi Bénin
195. Abdoul Salam Cissé- Directeur radio Bende Sikasso Mali
196. Mah Berthe- Directrice des programmes radio Bende Sikasso
197. Gorel Harouna journaliste DP MUTATIONS, président de la Rencontre Nigérienne des Journalistes pour l'intégrité et la Transparence (RNJIT)-Niger
198. Ibrahim Soumana Gao, DP du journal Le Témoin- Niger
199. Ibrahim Manzo- DP du journal L'Observateur, SG ANEPI-Niger
200. Ibrahim Yero- DP du journal L'Eclosion-Niger
201. Abdoulaye Soumana- DP du journal Le Point News-Niger
202. Himad ou Amadou, journaliste-Niger
203. Mam Hassan Maman Hassiana- DP du journal Le Témoin de l'Histoire-Niger
204. Seyni Amadou- Red chef Canal 3 Niger
205. Elle Kaougé Mahamane Lawali DP Le Souffle de Maradi-Niger
206. Ousmane El hadj Ibrahim- Directeur Télé Sahel-Niger
207. Moussa Douka, DP du journal La Griffe-Niger
208. Mahamadou Diallo- DP du journal Sahel Horizons- Niger
209. Ismaël Laoual Salaou, Secrétaire de Rédaction La Roue de l'Histoire- Niger
210. Alassane Aguelasse- DP du journal La Hache- Niger
211. Illagamo Ibrahim- Journaliste .www.larouredel'histoire.com- Niger
212. Amadou N'Fa Diallo- DP du journal Le National-Mali
213. Zabeirou Moussa- DP du journal Le Temps, président de l'ANEPI- Niger
214. Hamani Mounkaila- DP du journal La Source- Niger
215. Abdou Maman Jaharou- DP du journal L'Indépendant Plus- Niger
216. Mohamed Lamine- directeur Radio Alternative Zinder- Niger
217. Abdoul Moumouni Yawalé- Directeur RTV Tambara Tahoua- Niger
218. Homer Djomo- Dp Afrik Émergence Magazine
219. François Ndi- journaliste La Voix du Centre-Cameroun
220. Sanoussi Cisse- Journaliste radio Aadar-Mali
221. Mido Yacouba Radio AADAR- Journaliste Ménaka-Mali
222. Assalim Ag Ehat- Président comité de gestion Aadar- Mali
223. Agali Ag Abouba- animateur radio Aadar, Mali
224. Mahamadou Idrissa Touré- administrateur radio- Mali
225. Issouf Toure- Directeur radio AADAR- Mali
226. Lalla Cissé Aadar kukia- journaliste Mali
227. Kabore Thomas- voix du paysan Burkina Faso
228. Bourama Traore- Banfora- Burkina Faso
229. Aminata Abdoulaye Maiga- Journaliste Mali
230. Souleymane Ousmane (groupe de presse Bonfere)- Niger
231. Hassane Saley( ANP)-Niger
232. Souleymane Harouna ( Radio Dendi Gaya)- Niger
233. Adam Baboukarna-( Radio Anfani Zinder)- Niger
234. Mariama Dakou- journaliste- Mali
238. Dan Marafa Souley-Journaliste Niger
239. Sékou Beri Ibrahim-Journaliste Niger
240. Moumouni Maham Lawali dit Momo- Journaliste Niger
241. Gounga Guibrim- JournalisteNiger
242. Maman Sani Anfani Zinder- Journaliste-Niger
243. Abdou Rafa- Journaliste-Niger
244. Binta Amadou - Journaliste-Niger
245. Ali Abdou - Journaliste-Niger
246. Salissou Kaka-Journaliste-Niger
247. Moussa Bachir Ismaël - Journaliste-Niger
248. Jean de Dieu Sovon- Journaliste- Benin
249. Semeno Bonaventure Agbon- Journaliste- Benin
250. Aziz Badarou- Journaliste- Benin
251. Ousmane Tinouola- Journaliste- Benin
252. Loukmane Worou Tcheou- Journaliste- Benin
253. Chiaka Doumbia- Journaliste- Benin
254. Esperiat Kassouin - Journaliste- Benin
255. Moucharaf Soumanou - Journaliste- Benin
256. TELLI Kofi-Journaliste- Togo
257. Sylvestre Béni-Journaliste- Togo
258. BATAWILA Bawayina-Journaliste- Togo
259. Yves Galley-Journaliste- Togo
260. KINVI Têko-Journaliste- Togo
261. Prince Agbodjan Adjé -Journaliste- Togo
262. Ado Abdoul Wahab- Journaliste Bénin
263. Vegba A. A. Gédéon Journaliste Bénin
264. Bama Yacouba- Journaliste Burkina Faso
265. Elie Z. Kaboré- - Journaliste Burkina Faso
266. Touglo Komiè - Journaliste Togo
267. Abdul Rahman Kamara- - Journaliste Sierra Leone
268. Souma w. Jadama- Journaliste Gambie
269. Mikail Siva Cabral- Journaliste Guinée Bissau
270. Monique Curtis- Journaliste Guinée Conakry
271. Moussa Sylla- Journaliste Guinée Conakry
272. Ashiadey Bernard Yaou- Journaliste Ghana
273. Milton Brigitte- Journaliste Liberia
274. Haris Venecia- Journaliste Liberia
275. Moussa Douka- Journaliste Niger
276. Salifou Hachimou- Journaliste Niger
277. Ibro Magawata-Journaliste Niger
278. Tahirou Amadou- Journaliste Niger
279. Ramatou Tiombiano- Journaliste Niger
280. Boubacar Alou- Journaliste Niger
281. Abdou Kader Mahamadou- Journaliste Niger
282. Nkene Riana - Journaliste Nigeria
283. Nasir Sani - Journaliste Nigeria
284. Chazaly Aminchi - Journaliste Nigeria
285. MITOWADE Pascal Sègbégnon - Journaliste Bénin
286. YAMBODE Grégoire - Journaliste Bénin
287. ASSOUMA Bachirou - Journaliste Bénin
288. Godfried EDEY - Journaliste Bénin
289. DOHOU Pascal - Journaliste Bénin
290. CAKPO Sandrine - Journaliste Bénin
291. YENOU Jérémie - Journaliste Bénin
292. SODABI Chadrack - Journaliste Bénin
293. Mohamed SEIDOU- Journaliste Etats-Unis
294. Hanata ABOU- Journaliste France
295. Gazali Abdou Tasawa- Journaliste Niger
296. Soulé Moumouni Barma- Journaliste Niger
297. YOUSSOUF Addoulahi- Journaliste Niger
298. Aboubacar Yacouba Barma- Journaliste Niger
299. Abdoul Karim Moumoune- Journaliste Niger
300. Soufiane Hassane- Journaliste Niger
301. Mahamane Moutari Magagi Manzo- Journaliste Niger
302. Stlfreed Djenoukpo- Journaliste Bénin
303. Chazaly Aminchi- Journaliste Nigeria
304. Gaspard Adjamoussi- Journaliste Bénin
305. Abdoulaye Issa- Journaliste Nigeria
306. Abdoul Aziz Moussa- Journaliste Etats Unis