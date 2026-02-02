Togo: Poursuite des efforts pour ramener la paix en RDC

31 Janvier 2026
Togonews (Lomé)

Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a effectué vendredi une visite de travail à Kigali dans le cadre des efforts visant à renforcer la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs.

Un accord de paix a été signé entre la RDC, le Rwanda et les miliciens du M23. Une paix qui n'est pas encore une réalité.

Le Togo joue le rôle de médiateur au nom de l'Union africaine.

À Kigali, Faure Gnassingbé s'est entretenu avec le Président Paul Kagame. Les discussions ont ensuite été élarfgies au collège des facilitateurs composé d'anciens chefs d'État africains, ainsi qu'à d'autres acteurs impliqués dans le processus de paix.

Paul Kagame a salué l'engagement de son hôte et lui a exprimé sa gratitude pour avoir accepté de conduire une mission jugée stratégique pour le continent.

Il a également souligné la qualité des échanges et l'importance de l'implication collective des acteurs africains.

