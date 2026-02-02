Afrique: Le Groupe de la Banque mondiale nomme Johan A. Mistiaen au poste de responsable des opérations pour le Niger

communiqué de presse

NIAMEY — Le Groupe de la Banque mondiale a nommé aujourd'hui Johan A. Mistiaen au poste de responsable des opérations du Groupe de la Banque mondiale pour le Niger.

À ce titre, M. Mistiaen dirigera les activités du Groupe de la Banque mondiale au Niger, dont celles de la Banque mondiale (BIRD et IDA), la Société financière internationale (IFC) et l'Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA), en étroite collaboration avec le gouvernement nigérien, les partenaires de développement, le secteur privé et la société civile pour faire avancer les priorités de développement du pays.

« C'est un privilège de rejoindre notre équipe, nos clients et nos partenaires au Niger. Je me réjouis à la perspective de continuer à renforcer et enrichir notre solide partenariat avec le Niger et de mobiliser le soutien de l'ensemble du Groupe de la Banque mondiale pour soutenir les efforts du pays en faveur d'une croissance inclusive, et de la création d'emplois plus nombreux et de meilleure qualité », déclare Johan A. Mistiaen, responsable des opérations du Groupe de la Banque mondiale pour le Niger.

De nationalité belge, M. Mistiaen a rejoint le Groupe de la Banque mondiale en 2004 et occupé de nombreux postes de direction, notamment celui de chef de service du pôle mondial d'expertise Pauvreté et équité pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il a précédemment été chef du programme Croissance équitable, finance et institutions (EFI) au sein de l'unité de gestion-pays du Kenya à Nairobi et de l'unité de gestion-pays du Sénégal à Dakar. M. Mistiaen est titulaire de diplômes universitaires en biologie, économie et statistiques de l'Université de York (Royaume-Uni) et de l'Université du Maryland (États-Unis). Il a contribué à l'économie appliquée en publiant des articles dans des revues et en éditant des ouvrages, se concentrant sur la mesure du bien-être et les politiques visant à réduire la pauvreté et les inégalités.

Le portefeuille actif de la Banque mondiale (IDA) au Niger comprend 23 opérations (13 nationales et 10 régionales) pour un total d'environ 4,45 milliards de dollars d'engagements, avec des investissements dans les transports, l'eau, l'énergie et l'agriculture, ainsi qu'un soutien à la gouvernance, au capital humain, au développement urbain et social, à l'environnement et aux secteurs du numérique. Le portefeuille d'engagements d'IFC au Niger s'élève à 50 millions de dollars, principalement dans les infrastructures et la finance. La MIGA a des engagements de 2 millions de dollars dans le secteur de l'argent mobile et des engagements indirects par le biais d'opérations de prêt de la Banque ouest-africaine de développement.