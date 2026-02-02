Afrique: Ligue des champions CAF - Pyramids tient son rang, Saint-Éloi Lupopo tombe à Alger

Suite et fin de la 5e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF ce dimanche 1er février. Le Pyramids FC a réalisé un bon coup en dominant la RS Berkane (3-0), validant ainsi quasiment sa qualification pour les quarts de finale. Les Congolais de Saint-Éloi Lupopo, qui se sont inclinés contre le MC Alger (2-0), ne peuvent pas en dire de même.

Jusqu'à ce dimanche, la RS Berkane était première du groupe A et invaincue dans cette campagne de Ligue des champions CAF. Sauf qu'après avoir tenu le Pyramids FC en échec à domicile au match aller, les Marocains ont bu la tasse au retour. Les champions en titre l'ont emporté 3-0 et largement dominé la partie. Tout a commencé avec un but précoce de Zalaka, d'une tête rageuse, dès la 11e minute. Avant que Nasser Maher, passeur décisif sur le premier but, ne marque à son tour (74e).

C'est Ahmed Atef qui a conclu le festival en fin de match. Ainsi, les Égyptiens s'emparent de la tête du groupe A avec 10 points, reléguant Berkane au statut de dauphin (7 pts). Le Pyramids FC est presque qualifié en quarts de finale grâce à cette larg victoire. Pour Berkane, il faudra gagner le prochain match contre le Power Dynamos (3e, 4 pts) le 7 février pour avancer sereinement. Car les Zambiens, qui se sont imposés sur la pelouse du Rivers United, ont refait une partie de leur retard.

La mauvaie opération des Congolais de Saint-Éloi Lupopo

Le club de Lumumbashi n'était pas favori pour son déplacement sur la pelouse du MC Alger. Reste que sa défaite 2-0 le renvoie à la dernière place du groupe C. Une poule très serrée puisque le leader, Al-Hilal (8 pts), n'a que quatre points d'avance sur Saint-Éloi Lupopo qui garde mathématiquement des chances d'accrocher une des deux places qualificatives pour les quarts de finale. Mais les buts de Khelif et Naidji, qui ont logiquement donné la victoire aux Algériens, ont fait mal. Surtout que les deux matchs avec lesquels les Congolais pourront engranger des points (contre le Mamelodi Sundowns et Al-Hilal) les 8 et 13 février n'auront rien de facile.

Enfin, plus tôt dans la journée de dimanche, c'est assez logiquement que le Simba SC et l'Espérance Tunis se sont quittés dos à dos (2-2). Les Tanzaniens ont dominé la première période et inscrit deux buts, avant que les Tunisiens inversent la vapeur dans la deuxième moitié du match pour égaliser. Ils pourront tout de même regretter un penalty manqué par Hamza Jelassi dans le temps additionnel. D'autant plus que le partage des points n'arrange personne, car Simba (1 pt) voit ses chances de qualification sérieusement compromises et l'Espérance Tunis (6 pts) ne parvient pas à distancer le Petro Luanda (5 pts).