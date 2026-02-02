Chargé de mémoire et de fierté, le Mémorial de la Victoire d'Adwa continue de rassembler des milliers de personnes, témoignant de la résistance historique de l'Éthiopie face au colonialisme et de la résilience de la nation.

Site emblématique de la mémoire nationale, le Mémorial de la Victoire d'Adwa rend hommage à la bataille historique de 1896, au cours de laquelle les forces éthiopiennes infligèrent une défaite décisive aux troupes italiennes, sauvegardant ainsi la souveraineté du pays et devenant une source d'inspiration pour les peuples opprimés à travers le monde.

S'exprimant auprès de l'ENA, Yoseph Beka, directeur général du mémorial, a indiqué que plus de 350 000 visiteurs, éthiopiens comme étrangers, ont fréquenté le site au cours des six derniers mois.

Il a souligné que le mémorial ne se limite pas à sa valeur historique, mais constitue également un espace de recueillement, de transmission et d'apprentissage.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a mis en avant la profonde fierté nationale suscitée par les sacrifices consentis par les ancêtres éthiopiens, une fierté qui dépasse largement les frontières du pays et trouve un écho auprès des communautés noires du monde entier.

À une époque où la majeure partie du continent africain subissait la domination coloniale, la victoire d'Adwa a permis à l'Éthiopie de préserver son indépendance, faisant du pays un symbole universel de résistance, de dignité et d'autodétermination pour les peuples africains et noirs.

La bataille d'Adwa a rassemblé des Éthiopiens issus de toutes les régions et de tous les horizons sous la conduite de l'empereur Ménélik II et de l'impératrice Taytu Betul, léguant un héritage d'unité et de courage qui continue d'inspirer les générations actuelles et futures.

Selon Yoseph Beka, le sacrifice consenti pour défendre l'honneur et l'indépendance nationale demeure une source de fierté profonde, non seulement pour les Éthiopiens, mais également pour les peuples noirs ayant subi l'oppression coloniale.

Commémorée chaque année, la victoire d'Adwa est reconnue comme l'un des plus grands triomphes des peuples noirs face à l'agression coloniale, témoignant de son importance historique et symbolique durable.

Implanté au coeur d'Addis-Abeba, le mémorial a été conçu pour préserver et transmettre l'héritage d'héroïsme, d'unité et de patriotisme incarné par les peuples d'Adwa, tout en contribuant à renforcer la compréhension du prix de l'unité nationale et à encourager l'engagement citoyen.

Yoseph a décrit le mémorial comme un hommage vivant à la lutte des ancêtres éthiopiens, aidant les générations présentes et futures à s'approprier l'histoire d'Adwa et à construire un récit national commun.

Il a également souligné l'importance touristique du site, notant que plus de 10 000 visiteurs récents étaient des adolescents, un indicateur fort de l'éveil de la conscience historique et de l'affirmation de l'identité collective chez les jeunes.

« Le Mémorial de la Victoire d'Adwa raconte notre histoire commune, nourrit nos aspirations pour l'avenir et constitue le socle de notre récit national », a-t-il déclaré, appelant la génération actuelle à contribuer durablement au développement du pays, à l'image des héros d'Adwa.

Les membres de la diaspora éthiopienne ont eux aussi exprimé leur reconnaissance, affirmant que le mémorial illustre avec force les sacrifices consentis pour l'unité et la souveraineté nationales.

Kia Yadene, Éthiopienne née en Italie, a souligné que le mémorial retrace avec éloquence la lutte héroïque des patriotes éthiopiens et porte un message d'espoir et de courage pour les Éthiopiens et les peuples noirs du monde entier.

De son côté, Azeb Yadene, Éthiopienne résidant en Californie, a confié lors de sa première visite que le site l'avait profondément marquée, rappelant que le mémorial, inauguré il y a deux ans, honore les Éthiopiens qui refusèrent de se soumettre au colonialisme.

Elle a ajouté que leurs sacrifices ont constitué une source majeure d'inspiration pour l'Éthiopie et pour l'Afrique dans son ensemble, envoyant un message fort au monde, et a souligné l'importance du mémorial dans la transmission de l'histoire d'Adwa aux générations futures.