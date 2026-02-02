Congo-Brazzaville: Football, le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Allemagne et Azerbaïdjan)

1 Février 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Allemagne, 20e journée, 1re division

Augsbourg bat Sankt-Pauli 2-1. Avec Han Noah Massengo titulaire et performant au milieu. Chrislain Matsima est toujours à l'infirmerie où il soigne une lésion musculaire.

Allemagne, 20e journée, 2e division

Nuremberg concède le nul 1-1 face à Münster.

Arrivé cette semaine, Rabby Nzingoula est entré à la 72e tandis que Noah Le Bret Maboulou est resté sur le banc.

Azerbaïdjan, 18e journée, 1re division

Le triplé de Domi Massoumou permet à Qabala de battre Imisli 3-2. A la 27e, sur un centre venu de la gauche, l'attaquant congolais bénéficie d'un contre favorable et place une demi-volée dont le rebond trompe le gardien adverse (1-1).

Proche du doublé à la 44e, il y parvient à la 45e+1 d'une belle reprise du droit à la réception d'un long centre d'Owusu (2-1). Alors que les visiteurs étaient revenus à 2-2, Massoumou donne la victoire à son équipe du gauche (3-2, 87e).

Remplacé à la 90e, il totalise désormais 6 buts en 18 matches de championnat. Sumqayit l'emporte 2-0 à Karvan. Titulaire, Simon Nsana récupère un ballon dans l'entrejeu et lance le contre du 1-0 inscrit par Jankovic.

Remplacé à la pause, alors que le score était acquis.

Belgique, 23e journée, 1re division

Sans Alexis Beka Beka, absent du groupe, le RAAL La Louvière partage les points avec La Gantoise (1-1).

