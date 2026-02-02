Congo-Kinshasa: Au moins 351 cas de rougeole et 5 décès signalés en un mois au Congo-Central

La province du Kongo-Central fait face à une recrudescence alarmante de la rougeole depuis le début de l'année 2026. Le ministre provincial de la Santé, Dr Ovide Yobila, a signalé vendredi 30 janvier, 351 nouveaux cas dans dix zones de santé, avec 5 décès, dans un message officiel appelant à la mobilisation générale.

Selon l'autorité sanitaire, cette situation confirme que le Kongo-Central est actuellement en phase épidémique. « La rougeole, maladie hautement contagieuse, touche principalement les enfants non vaccinés et peut entraîner de graves complications, voire la mort », a martelé Dr Yobila.

Il a également rappelé que la province avait déjà été durement affectée en 2025, avec 479 cas notifiés dans 28 zones de santé, dont cinq décès. Sur les 192 échantillons prélevés à cette période, 96 avaient été confirmés positifs.

Depuis le début de l'année 2026, la tendance demeure inquiétante avec au moins cinq décès enregistrés parmi les nouveaux cas déclarés. Face à cette situation, le ministre provinciale indique que le gouvernement du Kongo-Central a renforcé les actions de riposte.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elles portent notamment sur le renforcement de la surveillance épidémiologique, la prise en charge des patients dans les structures de santé et l'organisation d'activités de vaccination.

Appel urgent à la vaccination

Ovide Yobila interpelle les parents à emmener leurs enfants de 0 à 23 mois au centre de santé le plus proche pour la vaccination en cas de fièvre, éruptions cutanées, toux, yeux rouges ou écoulements nasaux. La prévention par la vaccination reste la seule arme efficace contre cette épidémie.