Afrique: L'Angola impulse des réformes à l'Union africaine durant sa présidence

Luanda — Le principal héritage du chef d'État angolais João Lourenço durant sa présidence de l'Union africaine (UA) réside dans le renforcement de l'image d'un pays internationalement plus influent et reconnu comme acteur central dans la résolution des conflits et la promotion de la paix sur le continent africain.

Ce constat a été établi ce dimanche par le représentant permanent de l'Angola auprès de l'Union africaine, Miguel Bembe, lors d'un entretien avec ANGOP, à la veille de la fin de la présidence pro tempore du chef d'État angolais à la tête de l'organisation continentale.

Le diplomate angolais, qui a suivi de près la mise en oeuvre du programme de la présidence angolaise de par ses fonctions, a déclaré que, durant son mandat à l'UA, l'Angola a défendu une vision stratégique fondée sur la paix et la stabilité, piliers essentiels du progrès économique et social des peuples africains.

Selon Miguel Bembe, cette approche a donné plus de crédibilité à la diplomatie angolaise et a renforcé le rôle du pays dans les forums multilatéraux africains et mondiaux, comme le détaillera l'interview complète qui sera publiée prochainement par l'ANGOP.

Selon son analyse, la présidence angolaise a contribué de manière décisive à revitaliser l'Union africaine, la rendant plus proactive face aux défis du continent et plus pragmatique dans son modèle de gouvernance, axée sur des résultats concrets.

Sur le plan interne, le diplomate a souligné que le président João Lourenço avait accordé une importance particulière à la nécessité de réformes structurelles, notamment au niveau des procédures administratives.

L'objectif était d'adopter un modèle opérationnel plus rapide, moins bureaucratique et plus efficace pour produire des décisions cohérentes, étayées par des programmes traités dans des délais raisonnables, a précisé l'ambassadeur.

Grâce à ces efforts, a-t-il renchéri, un projet de décision sur le renforcement de la méthodologie de travail de l'Union africaine a été élaboré.

D'après Miguel Bembe, le processus a été inclusif et consensuel, avec la participation de tous les États membres, ce qui confère au document légitimité et large représentativité.

Le projet susmentionné sera soumis à l'examen et à l'adoption lors de la 39e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, prévue les 14 et 15 février 2026. Il constituera une étape importante dans le processus de modernisation et de renforcement de l'efficacité institutionnelle de l'organisation continentale.

Sur le plan international, a-t-il noté, les initiatives menées par l'Angola ont eu un impact positif sur le positionnement de l'Union africaine. La diplomatie angolaise a contribué à renforcer l'image de l'UA en tant que partenaire stratégique crédible et à élargir le dialogue avec des acteurs mondiaux tels que l'Union européenne, le Japon, la CARICOM, les États-Unis, l'Inde et diverses organisations multilatérales, dont le G20.

Le diplomate a affirmé que cette action a permis à l'Union africaine de se positionner comme une voix plus unie et influente sur les questions mondiales, consolidant ainsi le rôle de l'Afrique non seulement comme bénéficiaire de soutien, mais aussi comme acteur de la définition des solutions à ses propres défis.

Dans cette perspective, Miguel Bembe estime que l'Union africaine devrait consolider les initiatives mises en oeuvre par l'Angola, approfondir son engagement en faveur de la paix et de la sécurité, et renforcer l'intégration économique et politique entre les États membres.

L'expérience angolaise a démontré que le dialogue politique et la médiation des conflits sont des facteurs clés de développement, et l'UA devrait continuer d'investir dans des mécanismes de prévention, de gestion et de résolution pacifique des crises, selon l'ambassadeur angolais.

Concernant la prochaine présidence de l'organisation, Miguel Bembe recommande de maintenir la paix et la stabilité parmi les priorités, tout en accordant une attention accrue à l'intégration économique et à la mobilité intra-africaine, et en insistant particulièrement sur l'accélération de la mise en oeuvre effective de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA).

Quant au développement durable et à l'Agenda 2063 de l'Union africaine, il souligne la contribution de l'Angola à la défense du lien entre paix, sécurité et développement, faisant valoir que sans stabilité, il n'y a pas de progrès économique et social.

Le représentant permanent de l'Angola auprès de l'Union africaine a déclaré que cette vision encourageait les investissements stratégiques, les partenariats internationaux et les projets d'infrastructure conformes aux objectifs continentaux.

Concernant l'implication de la diaspora africaine et de la société civile, il a souligné que, sous la présidence angolaise, l'Union africaine s'était clairement engagée à valoriser le rôle de ces acteurs dans l'élaboration de solutions inclusives et durables, renforçant ainsi la légitimité et la représentativité des décisions de l'Union africaine.

Dans ce contexte, il a souligné la tenue du 2e Sommet Afrique/CARICOM le 7 septembre 2025, qui a contribué à renforcer la coopération entre les deux blocs régionaux et à promouvoir des positions communes sur les questions internationales, ainsi qu'une participation plus active de la diaspora au développement du continent.

En résumé, le diplomate angolais a insisté sur le fait que l'Angola laisse derrière lui une présidence axée sur la paix, l'intégration et le développement durable, ouvrant la voie à une Union africaine qui pourra s'affirmer davantage comme acteur majeur sur la scène internationale et comme moteur de progrès pour l'Afrique.