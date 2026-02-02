Congo-Kinshasa: Un camion-remorque finit sa course hors de la route à Seke-Banza

Un camion-remorque transportant des vivres frais en provenance de Matadi a brusquement quitté la chaussée, samedi 31 janvier, avant de terminer sa course hors de la route.

L'incident s'est produit au niveau du village Kimuanda, dans le territoire de Seke-Banza (Kongo Central). Selon les premières informations, aucun membre de l'équipage n'a été grièvement blessé et aucune perte en vie humaine n'est à déplorer.

En revanche, les dégâts matériels sont importants, tant sur le véhicule que sur la cargaison destinée à l'approvisionnement des marchés. Les premiers constats évoquent une défaillance du système de freinage comme cause probable.

Cependant, plusieurs témoins pointent également du doigt le mauvais état de la RN1 sur ce tronçon : nids de poule, chaussée très dégradée, manque d'entretien... autant de facteurs qui augmentent les risques d'accident, surtout pour les poids lourds circulant de nuit.

Cet incident relance une fois de plus le débat sur la sécurité routière sur la RN1 et sur la nécessité d'un contrôle technique strict des véhicules de grand tonnage.