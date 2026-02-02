Congo-Kinshasa: Un camion-remorque finit sa course hors de la route à Seke-Banza

1 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Un camion-remorque transportant des vivres frais en provenance de Matadi a brusquement quitté la chaussée, samedi 31 janvier, avant de terminer sa course hors de la route.

L'incident s'est produit au niveau du village Kimuanda, dans le territoire de Seke-Banza (Kongo Central). Selon les premières informations, aucun membre de l'équipage n'a été grièvement blessé et aucune perte en vie humaine n'est à déplorer.

En revanche, les dégâts matériels sont importants, tant sur le véhicule que sur la cargaison destinée à l'approvisionnement des marchés. Les premiers constats évoquent une défaillance du système de freinage comme cause probable.

Cependant, plusieurs témoins pointent également du doigt le mauvais état de la RN1 sur ce tronçon : nids de poule, chaussée très dégradée, manque d'entretien... autant de facteurs qui augmentent les risques d'accident, surtout pour les poids lourds circulant de nuit.

Cet incident relance une fois de plus le débat sur la sécurité routière sur la RN1 et sur la nécessité d'un contrôle technique strict des véhicules de grand tonnage.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.