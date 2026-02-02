Soudan: Le Ministre des AE participe au Forum de coopération arabo-indien à New Delhi

Le Soudan a participé à la deuxième conférence ministérielle du Forum de coopération arabo-indien, qui s'est tenue samedi dans la capitale indienne, New Delhi, avec une délégation présidée par le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ambassadeur Mohieddin Salim.

Dans son discours prononcé devant le forum, le ministre des Affaires étrangères a affirmé la profondeur des liens historiques et culturels qui unissent le Soudan et la République de l'Inde.

Le ministre a également expliqué la nature de la guerre imposée sur le Soudan et énuméré les atrocités commises par la milice rebelle de soutien rapide.

Il a également informé la partie indienne et la représentation arabe de l'initiative de la paix présentée par le Premier ministre, Dr. Kamil Al-Tayeb Idris, au Conseil de sécurité des Nations unies.

Le ministre a annoncé le retour du gouvernement à assumer ses fonctions de l'État de Khartoum et le retour de millions de Soudanais déplacés et réfugiés à l'étranger, pour qu'ils puissent reprendre leur vie et contribuer à la reconstruction.