Soudan: Le Ministre des AE participe au Forum de coopération arabo-indien à New Delhi

1 Février 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Soudan a participé à la deuxième conférence ministérielle du Forum de coopération arabo-indien, qui s'est tenue samedi dans la capitale indienne, New Delhi, avec une délégation présidée par le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ambassadeur Mohieddin Salim.

Dans son discours prononcé devant le forum, le ministre des Affaires étrangères a affirmé la profondeur des liens historiques et culturels qui unissent le Soudan et la République de l'Inde.

Le ministre a également expliqué la nature de la guerre imposée sur le Soudan et énuméré les atrocités commises par la milice rebelle de soutien rapide.

Il a également informé la partie indienne et la représentation arabe de l'initiative de la paix présentée par le Premier ministre, Dr. Kamil Al-Tayeb Idris, au Conseil de sécurité des Nations unies.

Le ministre a annoncé le retour du gouvernement à assumer ses fonctions de l'État de Khartoum et le retour de millions de Soudanais déplacés et réfugiés à l'étranger, pour qu'ils puissent reprendre leur vie et contribuer à la reconstruction.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.