Soudan: Le Soudan et l'Inde discutent le renforcement du partenariat dans l'industrie et le commerce

Le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a rencontré samedi le Ministre indien du Commerce et de l'Industrie, M. Piyush Goyal, au siège du ministère dans la capitale indienne, New Delhi.

La rencontre a porté sur les aspects de la coopération entre l'Inde et le Soudan dans la phase à venir.

Le ministre a affirmé que le Soudan aspire voir un partenariat réel et efficace avec l'Inde dans les secteurs prioritaires pour le Soudan, en particulier dans la phase de reconstruction, spécialement les secteurs de la santé, de l'industrie pharmaceutique, l'agriculture, les petites et moyennes industries et l'exploitation minière.

De son côté, le ministre indien du Commerce et de l'Industrie a affirmé la disposition de son pays à coopérer avec le Soudan dans les domaines mentionnés par le ministre soudanais, et a appelé à entamer immédiatement l'échange de propositions de travail conjoint et de projets que les deux parties veulent réaliser ensemble.

À l'issue de la réunion, il a été convenu de procéder immédiatement à la formation d'un comité technique conjoint entre les deux pays, chargé d'étudier les détails techniques nécessaires au développement du partenariat industriel et économique entre les deux pays dans les domaines identifiés.